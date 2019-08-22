中国国企是平等竞争市场主体（钟声）

中国国有企业是独立的市场主体，自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展，平等地与其他所有制企业参与市场竞争。可是，美国一些人却死守“非我族类，其心必异”的教条，把中国国有企业视为“眼中钉”，他们凭空捏造，恶意诋毁，大肆进行污名化、妖魔化。

加入世界贸易组织以来，中国一直积极推进国内政策领域的合规性改革，切实履行世贸组织《补贴与反补贴措施协议》各项要求。中国不仅全面取消了禁止性补贴，还严格遵守世贸组织关于补贴的透明度原则，向世贸组织提交了上千份通报。2018年7月，中方向世贸组织提交2015—2016年中央和地方补贴政策的通报，关于地方补贴的通报首次覆盖了全部的省级行政区域。同时，中国有关部门积极有效地开展清理、规范产业补贴工作，为不同所有制、不同规模的各类企业营造公平的市场环境。中国“言必信，行必果”，受到国际社会高度赞誉。世贸组织前总干事帕斯卡尔·拉米称赞“中国非常好地履行了入世承诺”，并喊话美国“中国没有欺骗，美国在这一点上错了”。

美国一些人刻意炒作所谓“中国大力补贴国企”，很难与失衡心理、“酸葡萄”心理撇清关系。最新发布的《财富》世界500强榜单中，中国企业数量首次超过美国，其中有不少就是国企。面对众多中国国企在全球市场的优异表现，美国一些人“怒从心头起，恶向胆边生”，必欲除之而后快。

应当看到，世贸组织规定从没有区分国企和私企的条文，更无对国企“歧视”对待的意图。中国国企是促进中国经济发展的重要力量，同样对世界经济发展作出了重要贡献。新中国成立后，在改变一穷二白落后面貌的征程上，国有企业为中国建立独立的相对完整的工业体系发挥了不可替代的重要作用。近年来，中国国企在经济全球化大潮中，发挥主体作用，顺应市场规律，完善治理结构，开展跨国经营，与全球合作伙伴实现共赢发展。可在美国一些人的有色镜片下，正常的市场主体行为变得“天然具有威胁”，平等自愿的商业交易成了“政府补贴影响公平”。

其实，拿着放大镜、显微镜对别人横挑鼻子竖挑眼的美国一些人，最应该做的就是揽镜自照。根据美国补贴监控组织“好工作优先”统计，20世纪80年代以来，美国各级政府向本国企业通过80337个项目发放了1781亿美元的补贴。2000年以来，仅波音公司一家就获得了145亿美元定向补贴。美国各州比着发补贴早就是“公开的秘密”，堪萨斯州和密苏里州甚至打起了“企业福利战”。今年3月28日，世贸组织发布针对波音公司补贴案执行情况的上诉机构报告，裁定美国华盛顿州并未履行2012年世贸组织的裁决结果，仍以减税方式每年向该公司提供约1亿美元违规补贴；7月16日，世贸组织发布上诉机构报告，裁决美国未完全履行2014年世贸组织裁决结果，指出美方针对中国生产的油井管、太阳能电池板等产品实施的11起反补贴措施违反世贸组织相关规定。

西方有句谚语：“即使谎言快似骏马，事实也可以追上它。”但愿美国一些人早点明白这样的道理。

《 人民日报 》（ 2019年08月22日 03 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)