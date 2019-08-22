第九次中日韩外长会在京举行

新华社北京8月21日电 （记者孙奕、朱超）第九次中日韩外长会21日在北京举行。国务委员兼外交部长王毅主持会议，韩国外长康京和、日本外相河野太郎出席。

王毅表示，中日韩合作20年历程的启示是，只有不断增进互信，合作才能行稳致远；只有加深利益融合，合作才有强大动力；只有妥善处理分歧，才能保障合作大局。

王毅表示，三国要把握好合作方向，推动合作始终沿着正确轨道向前发展。三国要维护好双边关系，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理出现的问题。要加强科技、大数据、人工智能和5G等领域合作，希望韩、日为各国企业提供公平、非歧视、可预期的营商环境。要打造好民意基础，大力开展体育、电影、老龄化等惠及民众的交流合作。要维护好自由贸易，构建开放型世界经济，为年内结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判发挥应有作用，推动中日韩自贸区谈判取得新的阶段性进展，还要推进“中日韩+X”合作，高质量共建“一带一路”。

康京和、河野太郎表示，同意积极推进三国合作，加快RCEP和中日韩自贸区谈判，共同维护多边主义和自由贸易。积极开展“中日韩+X”合作，推动三国合作迈上新台阶。

三方就筹备第八次中日韩领导人会议事宜充分交换了意见并达成重要共识。

会议通过了“中日韩+X”合作概念文件。

《 人民日报 》（ 2019年08月22日 03 版）

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