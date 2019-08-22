中日之间要“相互照亮”

8月10日，中国外交部副部长乐玉成和日本外务事务次官秋叶刚男在长野县共同主持新一轮中日战略对话。双方就中日关系及共同关心的国际地区问题坦诚深入地交换了意见，并再次确认将积极落实中日领导人大阪会晤达成的重要共识，努力构建契合新时代要求的中日关系。

新气象：关系在回暖

乐玉成访问日本期间，于8月8日、9日在东京分别会见日本外相河野太郎、国家安全保障局长谷内正太郎、自民党干事长二阶俊博和前首相福田康夫，并同日本知名专家学者座谈。8月10日，乐玉成与日方共同主持了新一轮中日战略对话。

乐玉成在接受媒体采访时表示，当前中日关系不断呈现改善发展的新气象。希望双方共同努力，维护当前积极势头，增强项，补短板，推动两国关系取得更大发展。双方要加强国际地区事务合作，共同维护多边主义、自由贸易和以《联合国宪章》的宗旨和原则为核心的国际秩序。

日本时事通讯社评论称，中日战略对话时隔7年重启，背景是基于近期中日关系得到改善。中日战略对话是两国政府加强战略沟通的重要渠道，始于2005年5月，时值两国关系“冰冻期”。为改善两国关系，双方在北京举行了首次战略对话，至2012年9月因日本试图将中国钓鱼岛“国有化”的错误行径而中断。期间，中日战略对话共进行了13轮，为克服两国间政治障碍、确定两国战略互惠关系的重要内涵和基本框架发挥了重要作用。

明方向：对话有基础

据香港《南华早报》网站8月8日报道，近期中日领导人的一系列高层交往使两国关系得以重启。2019年6月，两国领导人在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤并就中日关系达成十项共识，为下一步两国关系发展指明了方向。

“中日同为亚洲重要国家和世界主要经济体，应共同维护多边主义和自由贸易体制，积极引领区域一体化，推动构建开放型世界经济，促进世界各国共同发展。”英国广播公司网站着重报道了两国首脑在会谈期间达成的共识。日本共同社称，两国元首在会谈中都展现了积极姿态，确认中日关系重回正轨。

美国CNBC财经频道网站认为，中日近年来关系升温的原因有很多，中日作为近邻，在经济上的相互依赖以及对未来的共同关注等，都让两国意识到大力合作的必要性。据中国海关总署统计，2018年中日贸易总额为3276.6亿美元，同比增长8.1%，按国别计算日本继续保持中国第二大贸易伙伴的地位。日本财务省数据显示，2018年日中贸易总额为357.7亿美元，较上年同比增长7.4%，中国继续保持日本第一大贸易伙伴的地位。

外交学院国际关系研究所教授、日本研究中心副主任周永生指出，美国单边主义贸易制裁、朝鲜半岛核问题和日韩两国之间的贸易摩擦等问题，构成了此次战略沟通中双方关注的重点。

不较量：合作是潮流

据日本时事通讯社8月10日消息，会谈双方一致同意，为迎接中国国家主席习近平明年春天对日本进行国事访问，将继续推进高层次交流，加快改善双边关系进程。“战略对话有助于摸清对方对双边问题、地区问题和国际问题的看法和态度，为习近平主席访日奠定政策基础，找到政策的契合点。”周永生表示。

乐玉成强调，当今世界正处于百年未有之大变局，中日两国作为世界第二、第三大经济体，需要进一步加强合作，共同应对挑战。中日邦交正常化40多年来的风雨历程表明，中日和则两利、合则两利。双方不应相互较量，而要相互照亮，共同发光发热，为动荡不定的世界注入更多稳定性和正能量。

此前，日本早稻田大学现代中国研究所所长青山瑠妙在接受媒体采访时表示，中日作为亚洲大国，能就各种地区问题交换意见，对于亚洲的稳定非常重要。中日需要进一步加强合作，为动荡不定的世界增添符合时代潮流的积极因素。

周永生认为，未来两国还需通过积极签署和推动中日韩三边自由贸易协定和中日双边自由贸易协定，来提高双方市场的开放，巩固中日两国在经济合作领域的“强项”；也需要通过增强在军事领域的沟通和交流、促进日韩关系的改善来补上“短板”。更加紧密的经济合作和人文往来，也将有助于消除中日两国在历史问题上的认识分歧和障碍。

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