第十五届宋庆龄少年儿童发明奖颁奖仪式举行

人民网讯 8月19日，第十五届“宋庆龄少年儿童发明奖”颁奖仪式在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。第十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞，航天英雄、特级航天员杨利伟,中国科学院院士赵进东、姜杰，中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥、副主席井顿泉，中国发明协会常务副理事长兼秘书长余华荣等出席。

颁奖仪式开始前，王家瑞来到孩子们中间，仔细观看大家的发明作品，饶有兴致地询问创作过程，不时为孩子们的发明创造点赞。他鼓励孩子们继续怀着强烈的好奇心去探索科学的奥秘、感受科技的魅力，努力成长为建设祖国的栋梁之材，为推动社会创新发展注入不竭动力。

一代人有一代人的奋斗,一代人有一代人的担当。在喜庆新中国成立70周年之际,宋庆龄少年儿童发明奖迎来了第15届颁奖仪式。杭元祥指出,“宋庆龄少年儿童发明奖”自设立以来，始终致力于在少年儿童中普及科学文化知识，鼓励少年儿童积极参加科技创新发明创造活动，从小培养自己的创新意识和实践能力，激励广大少年儿童讲科学、爱科学、学科学、用科学。希望孩子们从小树立远大志向，把个人成长融入国家发展伟业,成为有思想、有情怀、有责任、有担当的社会主义建设者和接班人，为建设科技强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

航天英雄、特级航天员杨利伟在颁奖典礼上与获奖小发明家互动，他说自己小时候整天就是爬山、游泳，根本就接触不到现在孩子们这样的知识和环境，到了高中快毕业的时候，才有了当飞行员的想法。时代在进步，当今青少年的知识结构、以及对事物的感知、认知能力，是他们那代人无法企及的。他鼓励孩子们既要仰望星空、也要脚踏实地，一步一个脚印，相信未来一定能实现自己的梦想。

“宋庆龄少年儿童发明奖”是经科技部批准的唯一以国家领导人名字命名的青少年科技活动奖项，迄今已成功举办了15届，参与的中小学生超过100万人，在国内外取得了良好的社会反响。本届发明奖吸引了国内外38支代表队参与，收到参赛作品3117件。经过各地组织机构遴选申报，专家网上初评，共选拔出270件发明作品和100件人工智能(编程）作品入围此次终评决赛，涉及互联网+、智能交通、智能家居、环境治理、生活护理等多个领域，充分体现了参赛选手勤于动脑、学以致用、学用结合、开拓创新的科学精神。

本届发明奖评选过程依照“新颖性、创造性、实用性、参与度”的标准，本着“公平、公正、公开”的原则，通过地方筛选、网上申报、网上初评、现场展评四个环节进行选拔。现场展评活动自8月16日持续至17日，还评出优秀创意作品30件、优秀科技绘画作品30件、优秀辅导教师24名、科技发明先进校10家以及优秀组织单位29家。

(责编：李圆征(实习生)、常红)