原标题：“火星合日”在即 美将暂停与火星探测器通信

新华社洛杉矶8月20日电（记者谭晶晶）约每两年一次的“火星合日”现象即将于9月初上演，届时火星探测器与地球的通信将受到干扰。为此，美国航天局计划于8月28日至9月7日之间中断这些探测器与地球的通信。

地球和火星都围绕太阳公转，大约每隔26个月，地球和火星运行到太阳相对的两侧，即太阳位于地球和火星中间，此时从地球上看到火星完全被太阳遮蔽，这种现象被称为“火星合日”。

今年的“火星合日”将于9月2日发生，届时，火星、太阳、地球三者形成一条直线。在这前后，太阳和火星夹角也会小于2度左右，此时太阳的强烈辐射会干扰甚至切断地球与火星间的通信。

美国航天局20日表示，在8月28日至9月7日间，工程师将停止向火星探测器发送新的指令，以防发送的信息由于太阳辐射干扰出现部分丢失，扰乱探测器任务。在此之前，工程师会向火星探测器发送两周的任务指令，随后暂停，等火星和地球之间位置正常后再恢复发送指令。

美国航天局表示，尽管“火星合日”会对探测任务带来一些风险，但火星探测器的自动驾驶等系统都已久经考验。

“洞察”号无人探测器团队在官方推特上表示，接下来数周，“洞察”号将因为“火星合日”暂时失联，但地球上的任务团队会继续进行任务，研究如何帮助因故障“搁浅”的测温装置继续下探。“洞察”号于去年成功着陆火星。与“好奇”号和“机遇”号等其他火星探测器不同的是，“洞察”号将首次通过原地钻探来探究红色星球“内心深处”的奥秘。

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