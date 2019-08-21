原标题：一位德国前政要眼中的“中国新时代”

新华社北京8月21日电（记者吴嘉林）“在动荡不安的当今世界，中国是一个重要的稳定因素。”21日，原德国统一社会党总书记、民主德国国务委员会主席埃贡·克伦茨在北京表示，随着中国特色社会主义进入新时代，中国的发展对世界具有更为积极的意义。

当日，克伦茨的著作《我看中国新时代》出版座谈会在京举行。此书德文版于2018年3月在德国出版，中文版由世界知识出版社于2019年8月出版。作者从多次访华的见闻、研读中共十九大报告的心得起笔，详述了对中国特色社会主义道路的认识。

“我写这本书，是为了让德国读者了解真实的中国，因为包括一些德国媒体在内的西方媒体对中国形象的塑造是片面的，与中国发展的正面景象相去甚远。”克伦茨在座谈会上表示，造成这一现象的主要原因是西方一些人不愿承认社会主义国家能够取得如此卓越的成就。

如何应对偏见？“唯有更好地发展自己。”克伦茨在接受采访时表示，西方对中国的“攻击”暂时不会停止，中国只有不断增强自身实力，才能更好前行。

他认为，坚持改革开放让中国跃升为世界第二大经济体，而中国共产党坚持执政为民真正给广大人民带来了福祉，这些都证明中国特色社会主义生机勃勃。

谈到中国未来，克伦茨表达了对中国梦的赞赏。“中国梦的特点就是脚踏实地为人民的福祉而努力奋斗，这样的愿景让我相信中国会有更加辉煌的未来。”

处在百年未有之大变局的当今世界，不稳定不确定因素增加。克伦茨在书中写道：“在当今这个颇不安宁的世界上，中华人民共和国是一个维护和平稳定的堡垒。构建人类命运共同体的中国纲领，即是一个例证。”

在接受采访时，克伦茨说，中国在不同场合表示愿同全世界各地区、各个国家开展友好合作，实现全人类的共同发展、共同前进，这有力回应了西方世界对于中国的一些不实论调。

克伦茨以中美经贸摩擦为例说，中国强调通过平等对话化解分歧，实现互利共赢，这样成熟、明智的举措值得赞赏。

“面对美国挑起的经贸摩擦，中国非常有耐心，沉稳应对。”克伦茨说，今天的中国经济实力十分强大，外汇储备居世界第一，有更长的“杠杆”来应对挑战。“我相信美国的一切威胁在中国面前都是没有用的。”（完）

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