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索马里政府军在索南部击毙11名极端组织武装人员

2019年08月21日20:46  来源：新华网
 
原标题：索马里政府军在索南部击毙11名极端组织武装人员

　　新华社内罗毕8月21日电（记者杨臻）摩加迪沙消息：索马里军方21日说，政府军20日在南部与极端组织索马里“青年党”交火，打死11名该组织武装人员。

　　索马里政府军指挥官萨拉赫·雅各布告诉记者，索马里“青年党”武装人员20日在南部中谢贝利州乔哈尔镇袭击政府军及其支持的当地武装，双方随后交火。政府军在交火中击毙11名索马里“青年党”武装人员、打伤15人。

　　雅各布说，政府军20日还在南部港口城市基斯马尤的一次行动中营救出20名被索马里“青年党”绑架的平民。

　　索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。最近一段时间，索马里“青年党”多次袭击索马里政府军设在索南部地区的军事基地。

(责编：崔越、杨牧)
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