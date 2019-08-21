"中沙经典和现当代作品互译出版项目""中阿友好文库"成果发布仪式暨"东方文明的对话"系列活动在京举办

人民网北京8月21日电 第二十六届北京国际图书博览会期间，北京师范大学出版集团联合中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、北京外国语大学在21日举办了“中沙经典和现当代作品互译出版项目”“中阿友好文库”成果发布仪式暨“东方文明的对话”系列活动。

沙特阿拉伯王国驻华大使图尔基·本·穆罕默德·本·阿卜杜拉·艾勒马迪, 沙特合作方叶海亚主任，中国人民对外友好协会亚非工作部副主任、中国阿拉伯友好协会秘书长李海，中宣部进出口管理局合作交流处处长钱树人，北京师范大学副校长周作宇，北京外国语大学副校长孙有中，北京师范大学出版集团董事长吕建生，总经理马朝阳，党委副书记江燕，北京大学出版社副社长金娟萍，北京外国语大学阿拉伯学院副院长刘欣路，以及多位中沙作家和翻译家出席了本次活动。发布会由北师大出版集团总编辑李艳辉主持。

为推动中阿学术和文化民间交流，促进文明互鉴、民心相通，2017年初中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、北京外国语大学阿拉伯学院、北京师范大学出版集团达成合作意向，共同建设“扎耶德文库”项目。为进一步深化与阿拉伯各国的文化联系，各方又筹划了“中阿友好文库”项目。该项目目前已涵盖埃及、沙特、卡塔尔、阿曼、约旦、阿尔及利亚和阿联酋等国，语种包括中文、阿拉伯文、英文和法文。

本次发布的作品《夜行衣上的破洞》《牺牲的价值》《汗水与泥土》为文库首批成果。三部作品均来自沙特知名作家，以文学的形式向读者介绍了包括沙特在内的阿拉伯人民社会生活，为增进中阿民心相通发挥了积极作用。

发布会上，图尔基、叶海亚、李海、钱树人、周作宇、孙有中分别致词。以上嘉宾还与吕建生、金娟萍共同参加“中沙经典和现当代作品互译出版项目”“中阿友好文库”成果启动仪式。

启动仪式后，由北京外国语大学阿拉伯学院薛庆国教授担任主持，中国著名朦胧派诗人、北京师范大学教授欧阳江河和沙特合作方萨利赫副主任以“东方文明的对话——文学交流与民心相通”为主题就中沙两国作家对各自文化和文学历史的理解进行交流，就文学译介对文化交流的作用和价值、译介过程中的文化碰撞、语言转化、思想交流等问题进行深入探讨。

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