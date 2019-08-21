苏丹过渡军事委员会正式批准组建联合主权委员会

新华社喀土穆8月20日电（记者马意翀）苏丹过渡军事委员会新闻发言人沙姆斯丁·卡巴什当地时间20日晚宣布，苏丹过渡军事委员会已正式批准组建由军方代表和平民代表共11名成员组成的联合主权委员会。
“苏丹过渡军事委员会主席已发出宪法法令，决定由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉担任联合主权委员会主席。”卡巴什在喀土穆举行的新闻发布会上说。
卡巴什表示，联合主权委员会主席布尔汉将于21日在首席大法官面前进行宪法宣誓。联合主权委员会其余成员将于同一天在联合主权委员会主席和首席大法官面前进行宪法宣誓。
卡巴什还表示，苏丹过渡政府总理也将于21日被正式任命。
苏丹主要反对派“自由与变革联盟”此前表示，同意提名曾在多个国际组织任职的阿卜杜拉·哈姆多克担任苏丹过渡政府总理。
今年4月，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会管理国家。7月17日，苏丹过渡军事委员会与“自由与变革联盟”签署关于组建国家过渡时期治理机构的协议。根据协议，双方将在国家过渡期内共同组建政府相关机构，包括成立由11名成员组成的联合主权委员会，并组建部长委员会。协议授权“自由与变革联盟”提名国家过渡时期政府总理。
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