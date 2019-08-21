世界500强公司约98%在华投资

新华社北京8月21日电（记者于佳欣）记者21日从商务部获悉，截至目前，世界500强公司中已有约490家在华投资，约占总体数量的98%。

商务部副部长钱克明在商务部当日举行的跨国公司领导人青岛峰会新闻发布会上作出上述表示。他还说，中国企业国际化步伐加快，《财富》500强的中国上榜公司数量连续增长，已经从2001年上榜的11家，增长到2019年的129家。

在中国改革开放进程中，跨国公司不仅给中国带来了资金、技术和管理经验，而且在华开拓了广阔市场，获得了回报，实现了互利共赢。同时，跨国公司对于维护多边经济体制、建设公正合理的新型国际关系也发挥了重要作用。

商务部研究院外国投资研究所副主任郝红梅说，越来越多的跨国公司来华投资，顺应了经济全球化的趋势，是中国深度融入全球产业链、价值链竞争的表现。进一步扩大开放、不断提升投资贸易自由化便利化水平，是中国保持对跨国公司吸引力的主要原因。

过去一年来，中国在扩大对外开放方面作出巨大努力，包括大幅压减负面清单、主动降低关税、举办首届中国国际进口博览会、出台外商投资法等，提高了对外资的吸引力。2018年中国实际利用外资1383亿美元，稳居发展中国家首位。根据世行报告，中国营商环境在全球排名去年一年提升了32位。

“中国将为跨国公司提供更多投资机遇，营造更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境。”钱克明表示，下一步中国将坚定扩大开放，持续推进投资贸易自由化便利化。具体来说，将继续以负面清单为核心，推进投资自由化；以放松管制为核心，推进投资便利化；以法治建设为核心，推进投资保护；以优化服务为核心，加强投资促进。

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