第九次中日韩外长会在京举行

人民网北京8月21日电（刘叶婷）据外交部网站消息，8月21日，第九次中日韩外长会在北京举行。国务委员兼外交部长王毅主持会议，韩国外长康京和、日本外相河野太郎出席。

王毅表示，今年是中日韩合作20周年。中日韩合作不仅促进了三国各自发展，也为地区乃至世界的和平稳定繁荣作出了重要贡献。三国合作20年历程的启示是，只有不断增进互信，合作才能行稳致远；只有加深利益融合，合作才有强大动力；只有妥善处理分歧，才能保障合作大局。三国应共同努力，使三国合作的下一个20年取得更加丰硕成果。

王毅表示，三国要把握好合作方向，推动中日韩合作始终沿着正确轨道向前发展，使三国合作成为东北亚繁荣稳定的基石、东亚共同体建设的依托、世界经济发展的引擎。三国要维护好双边关系，继续秉承正视历史、面向未来的精神，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理出现的问题。三国要制定好合作规划，加强科技、大数据、人工智能和5G等领域合作，优化产业结构，实现高质量发展。希望韩、日坚持独立自主，为各国企业提供公平、非歧视、可预期的营商环境。三国要打造好民意基础，大力开展体育、电影、老龄化等惠及民众的交流合作，增进三国民众之间的友好感情。三国要维护好自由贸易，构建开放型世界经济，为年内结束区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判发挥应有作用，推动中日韩自贸区谈判取得新的阶段性进展。三国还要落实好领导人会议共识，谋划好共同发展，推进“中日韩+X”合作，高质量共建“一带一路”。

王毅表示，新中国即将迎来成立70周年。中国特色社会主义事业蒸蒸日上，前景光明。中国将坚定不移继续推动全方位对外开放，为世界经济增长提供强劲动力，为各国贸易投资提供稳定市场，为全球治理改革作出积极贡献。一个更加开放的中国，必将为韩国、日本的发展带来新机遇，为深化中日韩合作提供更广阔空间。

康京和、河野太郎积极评价中日韩合作20年来取得的成果，充分肯定三国合作对于促进各自发展和地区和平的重要意义，同意三国维护好双边关系，积极推进三国合作，加快RCEP和中日韩自贸区谈判，共同维护多边主义和自由贸易。应以相继举办奥运会和冬奥会为契机，大力促进青少年、体育等人文交流，不断夯实三国合作的社会和民意基础。积极开展“中日韩+X”合作，加强科技创新和环境、灾害管理等领域合作，推动三国合作迈上一个新台阶，更多惠及三国和地区人民。

三方就共同关心的国际地区问题交换意见，同意为推动东亚合作和促进地区安全发挥引领性、稳定性和建设性作用。三方就筹备第八次中日韩领导人会议事宜充分交换了意见并达成重要共识。

会议通过了“中日韩+X”合作概念文件。

会后，王毅和康京和、河野太郎共同会见记者，并出席纪念中日韩合作20周年《美丽中日韩》画册发布仪式。

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