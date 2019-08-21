马杜罗证实委内瑞拉政府与美国保持接触

新华社加拉加斯8月20日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗20日晚在电视讲话中证实，委政府与美国政府的高级代表已保持了数月联系。

美国总统特朗普当天早些时候在回答记者提问时说，美国政府正在与多名委内瑞拉政府高级代表对话，但没有透露他们的具体身份。马杜罗在讲话中证实了这一消息：“这是事实，不是什么新鲜事。”马杜罗强调，委政府指派的几名代表是在他本人直接和明确的授权下，通过不同渠道与美方接触，以寻求化解两国冲突的方法。

马杜罗说，他希望特朗普倾听委内瑞拉真实的声音，立即停止在不了解真相的情况下对委内瑞拉进行的威胁、攻击和制裁。马杜罗还说，对话目的是在尊重各自原则和价值观的基础上逐步化解双方冲突。

马杜罗还说，双方在当前对话中使用的语言“直接而明确”。如果特朗普愿意制定一个计划缓解和解决这场冲突，委方随时准备与美方对话，达成协议并解决问题。“但是，如果你们（美国）继续攻击我们，我们一定会回应，不会保持沉默。”马杜罗说。

特朗普本月5日签署行政令，冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产，这也使所有与委政府有往来的外国公民和企业面临连带制裁风险。委政府谴责美国对委制裁是近代国际关系史上“最荒唐、最无耻的掠夺行为”。作为回应，委政府暂停了在国际斡旋下进行了数月的与国内反对派的对话。

今年1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统”，立即得到了美国的全力支持。委方随后宣布与美国断交。为逼迫马杜罗下台，美方不断以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段施压。

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