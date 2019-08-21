新华社北京8月21日电 题：未来向此时“招手”——探营2019世界机器人大会

新华社记者盖博铭、罗鑫、胡喆

机器人领域的“达沃斯”“奥运会”来了！

在约52000平方米的展区里，各路机器人精英汇聚一堂。仿生鸟在空中自由翱翔、手术机器人多臂操作精巧地“穿针引线”、物流机器人好似精灵穿梭在人群之中……在2019世界机器人大会现场，未来生活图景正向此时的我们“招手”。

据介绍，以“智能新生态，开放新时代”为主题的本届世界机器人大会于20日至25日在北京举办。

能够跟着人跑的智能旅行箱、可穿戴水下动力背包……在哈工大机器人集团展台，各类特种机器人、服务机器人、工业机器人琳琅满目，让人目不暇接。哈工大机器人集团常务副总裁白相林告诉记者，哈工大机器人集团推出了“立足产业、面向全球、服务地方”的新型科创平台模式，累计培育机器人及新兴产业领域的科创企业100余家，每年新增30余家；在智慧工厂、工业机器人、医养康助机器人等方向形成了产业集聚和协同发展的局面。

高大上的航天科学技术如何转化为现实生产中的机器助手？在今年的世界机器人大会上，中国运载火箭技术研究院用一朵“云”完成各类机器人的操控与协作，实现人机交互。“长征云”工业互联网平台系统研发人员李翔介绍，“长征云”具有极简、智能、安全开放等特点，连上它就如同连上了一个“智慧大脑”，操控机器人、管理工厂、收集分析生产数据都不在话下。

在大会现场，想喝一杯咖啡，机器人咖啡师可以在短短几分钟内完成取杯、煮咖啡、拉花等一系列操作，而你只需在一块触屏上轻点手指，选择拿铁、摩卡还是卡布奇诺。

一边喝咖啡一边欣赏机器人乐队演奏的感觉好极了。“本次出场的乐队正是参加2019年央视春节联欢晚会并与钢琴家郎朗合奏，为歌手任贤齐、周华健伴奏的‘网红’乐队——春晚机器人乐队。现在该乐队不仅增加了机器人数量，扩大了演奏规模，还增加了演奏乐器。”珠海格力电器股份有限公司市场部新闻主管安龙翔介绍，“格力机器人乐队多才多艺，机器人通过借助夹具，凭借高速、高稳定性的特点，进行乐器演奏。”

据了解，世界机器人大会已成功举办四届，成为全球机器人产业发展的展示窗口及科普平台。

在北京市医疗机器人产业创新中心展台，各类手术机器人吸引观众目光。只见一个机械臂在头部模型上精巧地转动，进行模拟手术，“患者”头部血管三维成像一览无遗。

“我们这款神经外科手术机器人是研发团队历经十余年的研究结晶，目前已与全国300多家医院合作，临床运用达5000多例。”华科精准（北京）医疗科技有限公司政府事务主管陈思雨介绍，“神经外科手术机器人具有病人痛苦小、适用年龄范围大、无植入死角、手术效率高等特点。颅脑血管三维可视化技术可有效规避颅内出血风险。相信未来在癫痫、帕金森病、脑出血、颅内肿瘤等神经外科手术领域，手术机器人运用将越来越广泛。”

记者了解到，论坛、展会、比赛是本届大会的主要内容。世界机器人大会论坛被誉为机器人界的“达沃斯”，众多嘉宾将分别围绕“国际合作与机遇”“基础技术与创新”“新兴应用与实践”等主题进行主旨报告和高峰对话。

作为本届大会重要活动之一的世界机器人博览会，共设立5个展区，涉及21个行业应用的700余件（套）展品同台亮相。同时，被誉为机器人界的“奥运会”的世界机器人大赛，今年更加关注机器人领域在各行业的应用需求，通过竞赛创新活动为参赛选手提供全球化创新成果展示平台，激发机器人行业的科技研发潜力。

机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，也是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志。《中国机器人产业发展报告》显示：2019年，全球机器人市场规模预计达294.1亿美元，2014年至2019年年平均增长率约为12.3%。我国机器人市场规模预计达86.8亿美元，2014年至2019年年平均增长率约为20.9%。中国机器人市场进入高速成长期。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)