原标题：日本2018年取消800多外国人在留资格 刷新纪录

中新网8月21日电 据日媒报道，当地时间8月21日，日本出入国在留管理厅公布了2018年基于《出入境管理及难民认定法》取消的在留资格件数。2018全年，被取消日本在留资格的外国人数创下历史新高。

据日本出入国在留管理厅公布，2018年，因从事许可范围之外的活动而被取消在留资格的外国人多达832人，是2017的2倍多，刷新了2005年开始这项统计以来的记录。

从被取消的在留资格的类别来看，“留学”类别最多，为412人，占整体的将近一半。

报道称，接收留学生的日语学校在日本全国各地急剧增加，部分留学生在被日语学校或大学等开除学籍后，依然留在日本打工。日本出入国在留管理厅称，对这部分外国人加强了取缔，结果使被取消留学资格的人数上升。

据悉，日本存在一些明知其目的为工作，却还以留学名义予以接纳的教育机构；也存在技能实习生因工资过低和长时间劳动失踪等社会问题，因此，日本政府打算在查处外国人从事资格外活动的同时，进一步剔除不良教育机构和实习生接纳单位。

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