新华社华盛顿8月20日电 综述：白宫正考虑减税 防经济陷入衰退

新华社记者许缘

美国总统特朗普20日承认，白宫正在考虑包括削减工资税和资本利得税等在内的多种减税措施。分析人士认为，近期美国金融市场频传经济衰退预警，白宫此举旨在提振经济增长，防止美国经济陷入衰退。

美国媒体日前披露，白宫正在探讨削减工资税的可能性，寻求通过为消费者减负刺激经济增长。对此，特朗普20日对媒体承认，白宫的确正在筹划削减工资税举措，并表示已经酝酿这一计划“很久了”。

美国个人消费开支占经济总量约70%，是拉动美国经济增长的主要动力。削减工资税旨在增加消费者可支配收入，为经济打一针“消费强心剂”。

特朗普当天还表示，他不需要国会批准，就可以将资本利得税与通胀挂钩。税务专家称，如果与通胀挂钩，投资者将缴纳更少的资本利得税。

除此之外，美国媒体称白宫内部还在讨论撤销部分关税的可能性。经济学家分析认为，虽然美国政府推迟对部分中国商品加征关税，以减轻对年底假日购物季的冲击，但美国消费者仍然可能感受到关税带来的压力。

高盛集团分析指出，洗衣机、家具等已经被加征关税的商品价格自去年2月以来出现了上涨，而同期未被加征关税的核心商品价格则有所下跌。这表明加征关税所产生的成本已部分转嫁给美国消费者。鉴于国内消费对经济增长有着巨大牵引力，美国政府不得不考量关税对经济的负面影响。

牛津经济咨询社首席美国经济学家格雷戈里·达科预计，美方计划对3000亿美元中国输美商品加征的最新关税，将直接导致今年第四季度美国经济增长率下降约0.1个百分点。他认为，关税对美国经济造成的伤害可能会持续到2020年，且负面影响可能会进一步扩散。

美国媒体报道说，最近以来白宫越来越多地讨论提振经济的举措，显示美国政府对经济增长放缓的担忧情绪日益增长。虽然美国正处于有历史记录以来持续时间最长的经济扩张期，但越来越多的经济学家警告，经济衰退正在逼近。

美国全国商业经济协会19日发布的一份调查报告显示，多数受访经济学家认为美国经济衰退将在未来两年到来。其中，38%的受访者认为经济衰退将在2020年开始，34%的受访者认为经济衰退将在2021年开始。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)