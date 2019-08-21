摩洛哥发现世界上最古老的剑龙化石

人民网讯 据英国媒体报道，摩洛哥山区发现了世界上最古老的剑龙化石。这种新的剑龙物种被命名为Adratiklit boulahfa，在当地柏柏尔语中的意思是"山地蜥蜴"。这一命名体现了化石出土地。

研究化石的古生物学家苏珊娜·迈德蒙特（Susanna Madement）表示，Adratiklit boulahfa剑龙化石的发现很有意思，因为它属于侏罗纪时期的第二个时代，也就是侏罗纪中期。迈德蒙特说："大多数已知的剑龙可以追溯到侏罗纪晚期，这意味着Adratiklit boulahfa剑龙是最古老的被明确和被描述的剑龙，这将有助于扩大我们对这种恐龙演变的认识。"

过去认为，地球被分为两个大陆，即劳亚古陆（Laurasia）和冈瓦纳古陆（Gondwana），而剑龙所属的装甲类恐龙（Thyreophora）在劳亚古陆更为常见。然而，最近的发现与这一理论相矛盾。迈德蒙特认为，这意味着目前没有被挖掘的地方也可以找到装甲类恐龙。（老任）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)