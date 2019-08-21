俄外长：俄土就叙利亚伊德利卜地区局势保持沟通

新华社莫斯科8月20日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫20日在新闻发布会上说，俄罗斯正密切关注叙利亚伊德利卜地区局势，并与土耳其军方保持密切沟通。

拉夫罗夫说，近期极端组织武装分子在叙利亚伊德利卜地区的活动有所增多，他们正在试图对叙利亚其他地区进行攻击。俄土军方目前保持紧密沟通，就当前局势进行详细磋商。

他说，根据俄总统普京和土耳其总统埃尔多安去年9月在索契签署的相关文件，目前驻扎在伊德利卜地区的俄罗斯和土耳其军队目的在于监督叙利亚政府军和反对派武装执行停火协议，同时防止极端分子的活动向叙其他地区渗透。

土耳其国防部19日发表声明说，土军车队当天在驶向驻扎在伊德利卜的一个观察点时遭遇叙政府军空袭，造成3名平民死亡、12名平民受伤。而根据叙利亚外交部的声明，土军车队当天是在越境向叙境内伊德利卜省的极端组织运送武器、弹药等物资装备。

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙利亚境内控制的最后一块主要地盘。今年4月底以来，叙政府军和反对派武装在这一地区冲突升级。

在2017年9月举行的叙利亚问题阿斯塔纳会谈中，俄罗斯、土耳其和伊朗达成一致，在叙利亚设立包括伊德利卜在内的4个冲突降级区。2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一地区。

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