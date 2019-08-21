中国代表呼吁也门有关各方通过对话化解分歧

新华社联合国8月20日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛20日就也门局势表示，有关各方应尽快通过对话和谈判化解分歧，早日恢复也门的稳定和正常秩序。

吴海涛当天在安理会也门问题公开会上说，中方对前段时间亚丁发生大规模流血冲突深表关切，对目前紧张局势缓和表示欢迎。中方希望有关各方以也门国家和人民利益为重，保持理性和克制。

吴海涛说，政治解决是也门问题的唯一出路。也门各方应在安理会有关决议、海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，政治解决也门问题。地区国家在也门问题上扮演重要角色，应同联合国加强对话合作，为也门各方缓和紧张关系、增强互信、开展对话和推动政治进程创造良好条件。

吴海涛同时指出，也门人民是也门战事最大的受害者。国际社会应加大对也门的人道支持，希望捐款国同联合国加强协调，兑现捐款承诺。有关各方应确保人道物资能够到达所有需要援助的地区。中国已通过双多边渠道向也门提供多批粮食、医药等人道援助，愿继续提供力所能及的帮助。

本月11日，也门南方过渡委员会发表声明，称其已全面占领亚丁，占领地点包括亚丁市内的总统府、国际机场、银行以及所有重要政府机构和民用设施。20日，南方过渡委员会的武装力量占领了位于阿比扬省的一处也门政府军军事基地。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特等多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)