原标题：菲律宾爆发登革热疫情 100多名中国工人感染

资料图（图源：越通社）

海外网8月21日电菲律宾巴丹省卫生官员罗珊娜?布卡汉（Rosanna Buccahan）发表声明称，有超过一百名中国工人在工厂的营房里感染了登革热病毒。其中大多数患者被送往邦板牙专科医院。

据菲律宾《问询者报》21日报道，这些中国工人是当地一家燃煤发电厂的员工，该公司在沿海村庄运营着一座600兆瓦的发电厂，并在当地有400名中国工人，其中大部分为建筑工人。一位卫生官员说，这家电厂的100多名中国工人感染了登革热病毒。当地政府的健康和卫生专员于7月和8月视察了这家电厂的房舍，发现了几处蚊子的滋生地。

罗珊娜?布卡汉说:“经过检查，我们宣布在发电厂内爆发登革热疫情。这些中国工人已经康复，我们要求他们的公司采取预防措施，避免(工厂内)出现新的登革热病例。”有关部门执行了三个周期的喷雾作业，以摧毁蚊子的繁殖地。

据越通社报道，8月6日，菲律宾方面宣布在全国范围内爆发登革热疫情，菲律宾卫生部发言人8月20日表示，今年前8个月菲律宾登革热病例数增加至18.8万多例，其中807例死亡。菲律宾卫生部副部长埃里克?多明戈（Eric Domingo）表示，登革热病例数将继续增加，尤其是雨季十月。他呼吁人们加大预防力度，控制蚊子繁殖。

据新华社报道，中国驻菲律宾大使馆此前发布公告说，由于今年以来菲律宾登革热病例激增并致多人死亡，提醒在菲中国公民和企业采取措施，注意防范登革热。

登革热是一种急性蚊媒传染病，主要在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。今年东南亚多地登革热病例高发，老挝、越南等国均出现较严重的登革热疫情。（海外网 梁毅）

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