原标题：澳大利亚再曝草莓藏钉案！草莓怪客再度现身？

中新网8月21日电 据澳洲网21日报道，近期，澳大利亚再次曝出水果藏钉事件，案件引发关注。

2018年，澳大利亚六家超市发生多起草莓遭人恶意插针事件。昆士兰州格拉斯顿的一家超市内的草莓商品内，被人恶意放入一根钢针。

据报道，有顾客称，她在8月15日购回的草莓里发现了危险物品。当时，她正在准备冰沙，却在切草莓的时候发现了闪闪发光的东西。定睛一看，竟然是一颗钉子！

警方表示，在同一地点没有发现类似事件的报道。包装和钉子都在进行法医检查，不排除意外污染。

该案件不禁让人联想到此前在澳大利亚发生的草莓藏针事件。据悉，2018年，一名女子因对薪资和老板不满，从而心生歹念，将钢针插入草莓中，造成严重后果。

当时，第一起草莓藏针案被曝光后，全澳发生了多达230起在水果中藏针的模仿案件。一连串的“水果藏针”事件造成民众恐慌，不敢买水果，致水果行业损失惨重。

澳总理莫里森对此予以强烈谴责并宣布，任何因污染食物而被判有罪的人最多可入狱15年。

澳大利亚国家党副主席麦肯齐称，这类事件在澳大利亚的食品安全史上“极其罕见”，不过她同时也表示，安全起见，消费者最好把水果“切开了再吃”。

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