新华社老挝琅勃拉邦8月21日电 通讯：坚实而温暖的慰藉——老挝交通事故中方伤员讲述获救经历

新华社记者章建华 杜大鹏

19日，老挝北部古城琅勃拉邦外约40公里处，载有40多名中国游客的旅游大巴发生严重事故，13人遇难、31人受伤。事故发生后，祖国和同胞坚实而温暖的支持与慰藉，让伤者感动、安心。

从老挝首都万象至琅勃拉邦的路上，十几公里山路翻山蜿蜒下行，几乎每个弯道都有刹车后轮胎划出的痕迹。雨季里，漫过公路的雨水更增加了行车风险。

“一声巨响，我知道出事了。等我清醒过来，我被系着的安全带挂在半空中。我挣扎着解开安全带，甚至不记得自己怎么爬出车来的。我的额头血流不止，我想完了，这样下去没救了，”回忆起车祸发生时的情形，一位不愿透露姓名的女性伤者20日在琅勃拉邦中老国际医院对新华社记者说道，“但是好像不到半小时，老挝军人就来了，他们把我送到了卫生所。”

“总领事、志愿者都来了，又把我送到这里。这里条件好一些，他们重新给我清洗伤口，做了完全缝合，”这名伤者说，“后来咱们的解放军医疗队做了筛查，把比我伤重的带到万象去治疗。经过检查，我安心了。”

19日事故发生后，在卡西山口两侧修筑中老铁路的中国水电十四局立即派出16名员工奔赴现场。许多伤者说，“十四局的同志是挤到车厢里把人背出来的”；水电三局中老铁路项目部也紧急出动吊车、挖机解决了现场设备紧缺问题；中国中铁八局员工展开为伤员献血活动；领事协助志愿者、当地华侨华人连夜带着物资驱车到事故现场帮忙搜救、到医院看望伤者。

“都是二、三十岁的年轻孩子，让我们很感动，也很欣慰，”在车祸中受伤、仍在中老国际医院住院的杨文武、金明华老两口告诉记者，“他们有的半夜两三点听到消息就来，带水带牛奶，听说我们衣物都没了，又去给我们买衣服。”

金明华躺在床上不便行动，说着说着眼泪就从脸颊滑落：“家里孩子们说要来老挝看我，我说别来了，我们好了就回去。有当地人到医院来送东西、献血，有使馆的工作人员来探视，咱们的子弟兵还给我们验伤、治疗……有强大的祖国在背后，我们不怕！”

“老挝军队、公安、地方、红十字会和当地群众积极救援，充分体现了中老命运共同体精神。我们对此表示衷心感谢。”中国驻老挝大使姜再冬20日在琅勃拉邦看望慰问伤员并同老方举行联合办公会后，向中老媒体介绍情况时说。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)