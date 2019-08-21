新西兰濒危鹦鹉数量回升至70年来最高水平

新华社惠灵顿8月21日电 据当地媒体报道，借助无人机、人工授精等科技手段，新西兰特有的濒危物种——鸮鹦鹉的全球数量已经回升到200只以上，为70年来最高纪录。

1995年全世界鸮鹦鹉数量仅剩51只，后在全球科学家们的保护下数量逐渐回升。今年年初，新西兰很多鸮鹦鹉受到真菌感染，7只鸮鹦鹉因此死亡，鸮鹦鹉数量剩下147只。

新西兰环保局出动无人机，运送保护区科德菲什岛上鸮鹦鹉的精子用于人工授精。环保局一位专家表示，环保局已有214枚鸮鹦鹉卵子，但只有不到100枚受精成功，专家们还在寻找提高鸮鹦鹉繁殖成功率的最佳方式。

鸮鹦鹉繁殖率很低，每3到4年才繁殖一次。它是一种夜行性鹦鹉，全身布满黄绿色的细点，是唯一一种不会飞行的鹦鹉，雄性鸮鹦鹉可以长到2.2公斤。

鸮鹦鹉好奇心重且非常呆萌，遇到惊吓后往往会选择原地不动，因此曾遭到大量捕杀几近绝种。

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