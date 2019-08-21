首届乌干达中资企业当地雇员职业技能大赛举行

新华社坎帕拉8月20日电（记者张改萍）由乌干达中资企业商会主办的首届乌干达中资企业当地雇员职业技能大赛，20日在乌首都坎帕拉的创造太阳乌干达石油学院举行。

比赛设有焊工、电工、钢筋工、木工4个比赛项目，分别决出一、二、三等奖和鼓励奖，共有40名选手参加。

中国驻乌干达大使郑竹强、经济商务参赞赵秀芬及来自乌干达性别、劳工和社会发展部，乌教育和体育部商业、技术、职业教育与培训司的官员等出席并观摩比赛。

郑竹强说，中方致力于帮助乌干达推动工业化发展，而人才对工业发展至关重要。中国政府每年邀请600余名乌干达人前往中国参加培训，中国在乌企业也通过日常工作和专业培训为乌方培养了越来越多的本地人才。“他们获得受益终生的技能，将会回馈当地社会。”

乌干达性别、劳工和社会发展部部长贾娜特·穆克瓦亚发来感谢信，感谢中资企业商会举办此次技能大赛，认为它有助于推动企业经济效益和劳动生产率的提升。

当天，主办方还为11名中资企业优秀雇员举行了颁奖仪式。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)