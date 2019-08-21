德国今年二季度就业人数保持增长

新华社柏林8月20日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局20日公布的初步统计数据显示，今年第二季度德国就业人数约为4520万人，同比增长1%，保持了增长势头。

数据显示，二季度德国就业人数比去年同期增加43.5万人，比上一季度增加32.4万人。经季节调整后，当季就业人数环比增加5万人。

德国联邦统计局在一份声明中说，伴随天气转好和户外工作增加，每年第二季度就业人数均会出现增长。包括公共服务、教育和健康领域在内的服务行业用人需求增长，是今年第二季度就业人数增长的主要推动力。

德国科隆经济研究所高级经济学家霍尔格·舍费尔表示，尽管德国经济增长“显著放缓”，但整体经济形势仍然保持良好，相比去年，今年的就业人数预计仍将持续增加。

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