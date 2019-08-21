土耳其外长就土军车队遇袭警告叙政府

新华社安卡拉8月20日电（记者郑思远 施洋）土耳其外交部长恰武什奥卢20日就叙利亚战机打击土军车队一事向叙政府发出警告，并表示土方将采取必要措施确保其士兵安全。
土国防部当天发表声明说，土军车队在驶向设在叙利亚伊德利卜省境内的9号观察点时遭遇空袭，造成3名平民死亡、12名平民受伤。声明批评空袭违反了土耳其和俄罗斯之间达成的协议。叙媒体当天也证实了这一空袭事件。
恰武什奥卢20日在新闻发布会上说，土耳其将采取一切必要措施，确保土耳其士兵和观察点的安全。土耳其目前不会移除9号观察点。
他还说，空袭事件发生后，土耳其与俄罗斯在各个层级进行了沟通，双方军方总参谋长也进行了电话交谈。
伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。去年9月，俄土领导人在俄罗斯索契达成协议，决定在伊德利卜省的政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一区域。土军目前在伊德利卜设有12个观察点，名义是监督叙政府军和反对派是否执行停火协议。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】