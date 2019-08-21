土耳其外长就土军车队遇袭警告叙政府

新华社安卡拉8月20日电（记者郑思远 施洋）土耳其外交部长恰武什奥卢20日就叙利亚战机打击土军车队一事向叙政府发出警告，并表示土方将采取必要措施确保其士兵安全。

土国防部当天发表声明说，土军车队在驶向设在叙利亚伊德利卜省境内的9号观察点时遭遇空袭，造成3名平民死亡、12名平民受伤。声明批评空袭违反了土耳其和俄罗斯之间达成的协议。叙媒体当天也证实了这一空袭事件。

恰武什奥卢20日在新闻发布会上说，土耳其将采取一切必要措施，确保土耳其士兵和观察点的安全。土耳其目前不会移除9号观察点。

他还说，空袭事件发生后，土耳其与俄罗斯在各个层级进行了沟通，双方军方总参谋长也进行了电话交谈。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。去年9月，俄土领导人在俄罗斯索契达成协议，决定在伊德利卜省的政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一区域。土军目前在伊德利卜设有12个观察点，名义是监督叙政府军和反对派是否执行停火协议。

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