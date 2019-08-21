将经贸问题政治化在香港问题上做文章,这些拙劣行径注定失败

20日晚的新闻联播播发总台国际锐评《将经贸问题政治化的企图必将失败》，严厉批驳美国副总统彭斯把香港问题与中美经贸协议直接挂钩。

锐评指出，这是赤裸裸地将经贸问题政治化，公然干涉中国内政，企图增加施压和遏制中国的筹码，用心极其险恶！彭斯副总统应该去补一补历史课，拿《中英联合声明》这份过时无效的文件干涉香港事务与中国内政，不仅让自己沦为国际笑柄，也令美国国家形象蒙羞。

锐评说，美方一些人近来之所以变本加厉、采取种种拙劣手法施压中国，其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑担忧。但是，极限施压对中国根本没用。中方愿意在平等和相互尊重的基础上与美方进行磋商，但在重大原则问题上决不让步。彭斯副总统等人对此不要再有任何战略误判，不要在错误的道路上越滑越远。

中国绝不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益，任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果，任何将经贸问题政治化的企图必将失败。

连日来，人民日报对美方种种拙劣手法也进行了深入揭批，四天连发四文：

“七宗罪”之说用心险恶；

“盗窃知识产权”系无中生有；

“强制技术转让”是无稽之谈；

所谓“网络窃密”纯属倒打一耙。

20日正是系列评论的第四篇——《所谓“网络窃密”纯属倒打一耙》。

文章说，美国一些人为了给中国捏造“罪名”，可谓煞费苦心，最近又连续抛出中国“入侵电脑窃取商业秘密”的论调，变着花样上演造谣生事的闹剧。

文章指出，众所周知，美国有关部门长期以来对外国政府、企业和个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动。如果全球公选“黑客帝国”，美国注定一骑绝尘，高中榜首。

文章强调，中国是网络安全的坚定维护者，从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为。抹黑中国的论调，无论其如何花样翻新，在铁的事实面前都会不堪一击，充其量不过是为国际社会增加一点笑料而已。（来源：澎湃新闻；记者 方晓）

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