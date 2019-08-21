中方呼吁推动中东热点问题政治解决

人民网联合国8月20日电 （记者李晓宏）联合国安理会20日召开“中东和平与安全的挑战”高级别辩论会。中国常驻联合国代表张军呼吁国际社会深化合作，推动中东热点问题政治解决。

他说，中东的和平与安全不仅关乎地区国家根本利益，也关乎全球稳定与发展。中方始终高度关注中东地区和平与安全，一直秉持客观公正立场，积极倡导树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，构建人类命运共同体。面对中东和平与安全遭遇的严峻挑战，中国提出以下主张。

应加大政治解决地区热点问题，支持联合国发挥斡旋主渠道作用，促进对话谈判，坚持建设性管控局势，坚持照顾各方正当权益。当事国主权、独立、统一和领土完整必须得到尊重。中方坚决反对动辄使用武力或以武力相威胁，反对外部干涉，反对强权政治和霸凌主义。巴勒斯坦问题是中东问题的核心，是中东地区的根源性问题。维护巴勒斯坦人民合法权益是国际社会的共同责任。

应帮助中东国家实现可持续发展。应以积极开放心态，支持地区国家探索符合国情的发展道路、建立互利共赢的合作伙伴，实现经济和社会进步。应合力应对恐怖主义威胁，国际社会必须凝聚共识，统一标准，综合施策，标本兼治，坚决打击恐怖主义和极端势力。应防止大规模杀伤性武器扩散，维护伊朗核问题全面协议，确保其得到完整有效执行。应从大局和长远出发，坚持政治外交解决的基本方向，保障全面协议权利和义务的平衡，推动伊核局势走向缓和，维护中东和海湾地区局势的稳定。

他强调，应对中东地区挑战远超一国之力。联合国同阿盟等区域及次区域组织应深化合作，巩固和加强集体安全机制。我们支持地区国家在相互尊重、不干涉内政基础上发展睦邻友好关系。各方应坚持通过对话协商解决争端，推动紧张局势降级，维护地区安全和国际能源安全，避免引发新的危机。我们欢迎任何有助于中东地区实现和平安全的对话倡议。

张军表示，中国始终致力于中东地区和平与稳定。我们与有关国家保持密切沟通，为推动中东热点问题政治解决发挥了积极建设性作用。我们积极参加在黎巴嫩等地的维和行动，向有关国家难民提供大量人道主义援助。我们积极参与解决伊核问题，维护伊核问题全面协议。我们以共建“一带一路”为契机，与地区国家加强合作对接，为中东地区提供发展机遇和平台。中国愿继续为实现中东长治久安和繁荣发展作出不懈努力。

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