蒙古国外长朝格特巴特尔会见潘基文理事长、李保东秘书长

人民网乌兰巴托8月20日电（记者 霍文）蒙古国外长朝格特巴特尔19日在乌兰巴托会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文、秘书长李保东一行。

朝格特巴特尔外长表示，博鳌亚洲论坛致力于促进和深化本地区内和本地区与世界其他地区间的经济交流、协调与合作。乌兰巴托会议是博鳌亚洲论坛首次在蒙古办会。会议主题“共同行动促进新时代共同发展”紧扣时代发展，呼吁各方把眼光放长远，本着互利共赢的原则加强合作。蒙方欢迎博鳌亚洲论坛通过会议分享地区发展机遇，推动共同发展。教育是博鳌亚洲论坛的五大重点领域之一。蒙方建议将教育作为双方合作的又一重点，探讨共同举办教育特别会议。

潘基文理事长表示，当前民粹主义、保护主义抬头，博鳌亚洲论坛希望通过本次会议呼吁国际社会关注共同的未来，向本地区和世界传递有力信息。博鳌亚洲论坛希望通过会议展现对多边主义的支持，展现团结，加强相互之间的联系。希望蒙古作为发起国之一，能派代表团出席明年年会，将双方的合作提升至新的水平。

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