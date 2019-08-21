担忧福岛核电站污水排入太平洋 韩国急召日本公使

日本2011年福岛核电站辐射泄漏后，大量辐射污水迟迟没有处理。近期一些传言说日本有意将福岛污水排入太平洋，招致韩国方面关切。

韩国政府19日召见日本公使并递送照会，表达韩方担忧，要求日本政府把污水处理方案“说清楚”。

【韩国：担心受污染】

韩国外交部气候环境科学外交局局长权世重19日召见日本驻韩大使馆经济公使西永知史，向他递送外交照会，以表达韩国政府对福岛核电站污水排入大海的担忧、要求日本政府澄清传言并说明今后污水处理计划。

韩国外交部告诉媒体，韩方在外交照会里告知日方，福岛核电站污水入海“可能对两国人民的健康和安全、乃至对所有沿海国家”都造成影响，“韩国政府要求日本政府向国际社会更透明、更具体地说明与福岛核电站污水处理相关对策”。

2011年3月11日，日本东北部海域发生强烈地震并触发海啸，福岛第一核电站发生灾难性辐射泄漏。核电站内1号机组和3号机组反应堆冷却系统损毁，核燃料熔化。为控制反应堆温度，东京电力公司注入大量冷却水，因而产生含有辐射物质的污水。

韩联社报道，福岛核电站自2011年以来平均每天产生170吨污水，预期污水储存设施将在2022年夏季达到容量极限。日方后续如何处置福岛污水受到国际社会密切关注。

【日本：没拿定主意】

一名绿色和平组织专家近期在媒体发表文章，说日本打算向太平洋排放100万吨福岛核电站污水。不过，西永予以否认，声称这一主张不是日本政府的正式立场。

西永19日回复权世重说，他会把韩方立场转达给日本政府，日本政府将向国际社会和韩国政府更加透明地公开福岛核电站污水处理信息。

韩国外交部官员援引日方官员的话说，日本政府仍在商讨如何以及何时处理福岛污水，同时也在着手扩建污水储存设施。

日方正在考虑的污水处理方案包括排入大海、蒸发后排入大气、埋入地底深处、在核电站内新建储水罐。其中，排入大海的成本最低、最为便捷。韩方则希望日方继续储存污水，短期内不要排入大海。

权世重提议，韩国与日本就福岛污水处理事宜定期举行双边会谈，以联手探讨恰当方案、避免损害海洋生态系统。

去年，日本政府一个工作小组梳理福岛污水处置方法，认为排入海洋和排入大气产生的影响“持续时间较短”。日本原子能规制委员会委员长更田丰志认为，排放入海是处理福岛污水的“唯一办法”。日本不少民众和渔业协会随即发声，强烈反对把辐射污水排放入海。韩国同年10月向日本表达担忧，敦促日本政府公开污水处理计划。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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