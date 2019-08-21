第11届科隆国际游戏展开幕

新华社德国科隆8月20日电（记者沈忠浩）作为全球主要的互动游戏和娱乐展会，第11届科隆国际游戏展20日在德国科隆国际展览中心拉开帷幕。
本届展会由德国游戏行业协会和科隆展览公司主办，分为游戏互动体验、商务洽谈、电子竞技、COSPLAY表演、游戏周边产品销售等多个板块，共吸引了来自50多个国家和地区的约1150家参展商。
德国游戏行业协会负责人费利克斯·法尔克在展会开幕式上说，电子游戏推动技术创新，也是重要的经济和文化元素。
德国联邦交通和数字基础设施部部长安德烈亚斯·朔伊尔在展会开幕式上表示，德国政府将通过专项预算支持游戏产业发展，并将游戏产业与人工智能等前沿技术结合起来。
据了解，完美世界、腾讯、网易、巨人网络等数十家中国企业参加本届展会。展会还专门设立中国文化贸易展区，集中展示中国企业开发的电脑游戏、移动游戏、虚拟现实及增强现实平台等。
科隆国际游戏展始于2009年，每年举办一届。本届游戏展21日起对公众开放，将持续至24日。
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