伊朗外长或再访日 反对美在海湾组“护航联盟”

日本媒体以外交人士为来源报道，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫可能8月下旬访问日本，届时将再次提及伊朗反对美国在海湾水域组建所谓“护航联盟”。

美国7月中旬在首都华盛顿召集会议，向日本等多国驻美外交使团披露组建“护航联盟”的“海洋安全保障构想”。根据这一构想，“护航联盟”的海上力量将出现在霍尔木兹海峡、曼德海峡、阿曼湾等航道要地，宣称要“对付伊朗的潜在攻击”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥随后呼吁英国、法国、德国、日本、韩国和澳大利亚等盟国加入“护航联盟”，但响应者寥寥。按照日本共同社的说法，日本仍在考虑如何为进出霍尔木兹海峡的船只护航，同时又不损害日本与伊朗的双边关系。

伊朗主张，保护海湾水域及霍尔木兹海峡船只安全的责任应主要由伊朗以及其他周边国家承担，无需美国插手。伊朗政府7月经由外交渠道告知日本、韩国、英国、法国、德国等国，伊朗不欢迎美国主导的所谓“护航联盟”，认为美方举措无助于缓解海湾紧张氛围。

日本与伊朗关系一向友好。日本作为全球第四大石油进口方，是伊朗原油的主要进口方之一。美国先前宣布停止包括日本在内8个伊朗原油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗原油出口。日本为免受制裁影响，已经停止从伊朗进口原油。

共同社18日依据多名外交人士提供的消息报道，伊朗外长扎里夫本月下旬可能访问日本，会晤日本首相安倍晋三、外务大臣河野太郎。有关扎里夫的访问计划，伊朗与日本正在“作最后阶段商量”。

扎里夫上一次访问日本是在今年5月。当时，安倍向扎里夫表示日本愿意与伊朗合作，但对伊朗与美国的紧张关系表达关切。

安倍今年6月访问伊朗，成为40年来访问伊朗的首名日本首相。日本媒体报道，安倍试图帮助缓和美国与伊朗的紧张关系，但那次访问没有能取得突破。安倍访问期间，日本一艘油轮在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域遭到袭击。

美国把那次袭击和另外几起油轮遇袭事件归咎于伊朗。伊朗否认，指认美国陷害。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并分批恢复对伊朗制裁，试图以极限施压方式逼迫伊朗与美方重新谈一份协议。其他五个协议签字方坚持维护这一多边协议。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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