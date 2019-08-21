土军向伊德利卜运弹药挨炸

叙利亚反对派武装和国际观察组织19日说，土耳其军队当天调遣一支运载弹药的车队越境进入叙利亚北部，意图增援土耳其支持的叙利亚反对派武装。不过，这支车队抵达目的地前遭到空袭。土耳其国防部随即发声谴责。

【途中遇袭】

叙利亚反对派消息人士说，土军派遣的车队19日早些时候进入叙利亚，在驶往叙反对派控制的一座城镇途中遭到空袭。

反对派武装“沙姆军团”的一名成员告诉路透社记者，由于受到猛烈轰炸，土耳其车队没有能抵达目的地。

位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”说，土耳其车队南下途中遭到轰炸，一名随行的叙利亚武装人员身亡，车队停在路上。

土耳其国防部当天晚些时候发表声明，谴责空袭。声明说，事发时，车队正驶向土军驻扎在伊德利卜的一座观察站。土军在伊德利卜省设有12座观察站，名义是监督叙政府军和反对派执行停火协议。

土耳其国防部说空袭致使3名平民死亡、12名平民受伤，没有提及是否有土军人员死亡或受伤。

土耳其DHA通讯社报道，遇袭车队当时正从一座观察站驶往另一座观察站的途中。这篇报道没有提及土方人员死伤情况。

【叙军轰炸？】

反对派武装“光荣军”指挥官穆斯塔法·巴库尔告诉路透社记者，上述反对派控制的城镇城外爆发激烈战斗，另一支土耳其支持的叙反对派武装“国民军”的人马赶到增援。

暂不清楚当天空袭土军车队的是叙利亚政府军还是俄罗斯军队。土方及其支持的叙利亚反对派都没有明说。

俄罗斯卫星通讯社报道，叙利亚空军轰炸土军车队。报道没有明确交代消息来源。

叙利亚外交部当天早些时候发表声明，谴责土军车队越境进入叙利亚，构成“侵略行径”。声明说，土军当时向极端组织输送弹药。

伊德利卜省是叙利亚内战爆发8年来反对派武装和极端组织控制的最后一块主要地盘。叙政府军去年8月底着手收复这片失地。土耳其与俄罗斯后来达成非军事区协议，使伊德利卜暂时避免一场全面战事。

只是，协议没有全部落实，极端组织和土耳其支持的叙利亚反对派没有按要求撤离。叙利亚政府军4月底以反对派武装违反协议为由恢复攻势。

多方施压下，叙利亚政府军8月1日宣布同意在伊德利卜冲突降级区有条件停火，但5日以反对派武装拒绝遵守停火协议为由重新启动军事行动。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)