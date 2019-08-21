伊朗油轮驶向希腊 美再发威胁

先前在英国海外领地直布罗陀遭扣押的一艘伊朗油轮19日驶向希腊，预期周末抵达。

美国方面向希腊方面表达“严正立场”，声称协助这艘油轮将被视为“支持恐怖组织”。

【更名改旗】

多家媒体以船舶跟踪网站提供的全球定位系统数据为消息源报道，悬挂伊朗旗的油轮“阿德里安·达里亚一号”当地时间18日23时左右驶离直布罗陀，19日驶向希腊，预期25日抵达希腊南部港口卡拉马塔。

这艘油轮原名“格蕾丝一号”，18日把悬挂的巴拿马旗改为伊朗旗并更名，船员据信换人。金融信息企业路孚特公司的数据显示，油轮装载大约200万桶原油，市场价格数以百万计美元。

直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押油轮，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认油轮驶向叙利亚，没有披露油轮目的地。

直布罗陀最高法院7月19日下令，延长扣押装载伊朗原油的油轮，期限30天。同一天，伊方在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。

直布罗陀当局本月15日放行油轮，18日拒绝美方所提继续扣押油轮的要求，理由是美国对伊朗的制裁范围超出欧盟对伊制裁范围，而直布罗陀遵循欧盟的制裁政策。

【美方紧逼】

就直布罗陀当局释放伊朗油轮，美方官员多次表达不满。美国政府15日寻求延长扣押，没有成功，随后指认油轮关联伊朗伊斯兰革命卫队，16日获美国一家联邦法院扣押授权。美方先前认定伊斯兰革命卫队是恐怖组织，遭到伊方强烈抗议。

美国国务卿迈克·蓬佩奥19日接受美国福克斯电视台新闻频道采访，再次就油轮获释表达“非常遗憾”。

按照蓬佩奥的说法，如果伊方出售油轮上的原油，伊斯兰革命卫队将获得“更多钱、更多财富和更多资源，用以继续他们的恐怖行径”。

美方去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁，多次扬言要把伊朗原油出口彻底“封杀”，切断伊朗政府主要财政收入来源，迫使伊方重新谈判。

美国国务院一名不愿公开姓名的官员19日告诉路透社记者，美方已经向希腊政府表达“严正立场”，而这一立场同样适用于地中海地区所有协助这艘油轮的港口、组织或政府等方面。

按照这名官员的说法，美方将视协助这艘油轮为“支持恐怖组织”。

截至20日，希腊方面没有回应关联油轮的信息。直布罗陀当局18日在声明中说，直布罗陀、英国乃至欧盟都没有认定伊斯兰革命卫队是恐怖组织，这一点不同于美国。

【伊方降调】

“阿德里安·达里亚一号”驶往希腊时，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫正在芬兰访问。他告诉媒体记者，伊方乐见油轮遭扣押事件获得解决，“我希望这能缓解局势”。

扎里夫同时说，美国法院授权扣押油轮没有法律依据、受政治因素驱动，将使局势更加紧张。

就美方欲在海湾水域组建所谓“护航联盟”，扎里夫告诉伊朗媒体，这一举动，哪怕是谈论组建联盟，“将对国际水域船只的安全构成危险”。

接受美国全国广播公司采访时，扎里夫说伊朗不会为了终结与美国的对峙而采取武力行动。“我们不会（采取武力），我们在过去250年间从来没有那样做，”他说，“我们（只会）保护自己。”

路透社报道，扎里夫似乎在为伊美之间出现武装冲突的可能性“降调”。

只是，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席赫什马图拉·法拉赫特皮谢19日说，英国方面应协助“阿德里安·达里亚一号”抵达目的地，否则伊朗与英国的紧张关系“不会结束”。

在法拉赫特皮谢看来，英方对结束“油轮危机”负有主要责任。

就伊方扣押英国油轮“史丹纳帝国”号，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维说，需要等待伊朗法院裁定是否释放英方油轮。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)