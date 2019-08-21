日媒：G7峰会或首次不发联合公报 美欧分歧严重

日本媒体20日报道，定于24日召开的七国集团峰会可能首次不发布联合公报，原因是美国与欧洲就多项事务分歧严重。

时事通讯社以日本政府人员为消息源报道，欧洲国家与美国就自由贸易、气候变化等事项分歧大，峰会通过联合公报“看似困难”。

如果7个工业化发达国家的领导人这次峰会没有形成联合公报，将是1975年第一次峰会召开以来首次不发表公报。

美国总统唐纳德·特朗普主张“美国优先”，就贸易、气候变化等事项与盟友矛盾深刻。

去年七国集团峰会发表联合公报，但特朗普提前离开峰会，且在公报发表后宣布不承认这份文件，点名批评峰会承办国加拿大总理贾斯廷·特鲁多。

今年峰会在法国召开。特朗普本月早些时候就伊朗核问题全面协议相关事宜点名批评法国总统埃马纽埃尔·马克龙，法方发表声明反驳。7月底，马克龙批评美国政府单边主义政策，德国外交部长海科·马斯呼吁组建多边主义者联盟。

法新社20日以一名法国外交官为消息源报道，今年峰会仍会发表联合公报，只是“为避免去年在加拿大出现的局面”，联合公报的重要性将被淡化。（惠晓霜）【新华社专特稿】

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