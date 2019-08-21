俄总统新闻秘书：美国早已准备破坏《中导条约》

新华社莫斯科8月20日电（记者李奥）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20日表示，美国日前试射一枚常规陆基巡航导弹的行为表明美方早已准备破坏《中导条约》。

俄罗斯媒体当天援引佩斯科夫的话报道说，数周甚至数月的时间并不足以为这样的试验做准备，这再次证明是美国的行为破坏了这一条约，而不是俄罗斯。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫20日对媒体表示，美方的行为早有准备，在8月2日《中导条约》失效之前很久就开始了。

拉夫罗夫说，俄方在去年10月美国总统国家安全事务助理博尔顿访俄时获悉此事。博尔顿当时说，美国总统特朗普关于退出《中导条约》的表态不是想与俄方进行对话，而是已经作出最终决定。很显然，美方在当时或更早就已经开始为违反《中导条约》的试射做准备。

美国国防部19日发表声明说，美国18日在加利福尼亚州试射一枚常规陆基巡航导弹。这是美国退出《中导条约》后首次公开宣布试射该条约所限制的导弹。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，由苏联和美国于1987年签署。该条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。今年2月，美国单方面启动退出《中导条约》程序。8月2日，美国与俄罗斯均宣布《中导条约》当天失效。同一天，美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的常规陆基中程导弹。

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