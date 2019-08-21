王毅解读长城脚下办中日韩外长会

新华社北京8月20日电（记者孙奕、朱超）国务委员兼外交部长王毅20日晚在北京古北水镇会见来华出席第九次中日韩外长会的韩国外长康京和、日本外相河野太郎。

王毅说，我和我的同事们选择长城脚下举办此次中日韩外长会，因为我们东方人能够解读万里长城蕴含的文化符号和文明密码。中日韩三国都是有着悠久历史的国家。历史既给了我们重要的启示，也留下了深刻的教训。我们从历史中走来，不能忘却历史，不能回避历史，只有正视历史，才能面向未来、开辟未来。

王毅表示，中日韩都是世界重要经济体，在当前单边主义盛行情况下，无论是出于三国的各自利益和共同利益，还是国际社会的共同愿望，都应团结一致，共迎挑战。三方合作要超越彼此的分歧和矛盾，致力于地区的和平稳定和共同繁荣，现在恰是我们加强合作的重要时机。希望通过我们的共同努力，明天的三国外长会能够顺利举行，凝聚更多共识，并为年内举行领导人会议做好充分准备。

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