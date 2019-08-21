意大利总理孔特宣布将辞职

新华社罗马8月20日电（记者叶心可）意大利总理孔特20日下午在参议院发表讲话，宣布将辞去总理一职。
本月早些时候，意大利副总理兼内政部长、联盟党党首萨尔维尼提出了对现任总理孔特的不信任动议，并表示联盟党和五星运动的联合执政基础不复存在，要求提前举行选举。
意大利参议院20日下午对这一不信任动议进行审议，孔特在参议院发表演讲时宣布：“在结束本次辩论后，我将告知总统本届政府的终结，并提出辞去总理一职。”他还指出，联盟党提出不信任动议的决定实际上导致了本次政府危机，将为意大利带来严重的政治和经济后果。
自2018年6月执政联盟组建以来，联盟党的民调支持率升至约30%，而五星运动支持率不断走低，跌至约17%。过去一年多以来，执政两党在移民及税收等多项政策议题上意见不合，执政联盟内部矛盾不断加深。
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