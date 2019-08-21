美国公司倒闭怨不得中国（钟声）

将本国问题诿过于他国，是美国一些人的熟套路、老玩法。最近，他们声嘶力竭地叫嚷“中国对美国市场倾销商品”，冲击了美国产业，导致美国公司倒闭。一副怒气冲冲、兴师问罪的架势。似乎美国的公司倒闭都是他人犯的错。天下哪有这样的道理，明眼人一看便知，这是典型的嫁祸于人，栽赃他人。

中国商品因生产成本较低质量过硬，在自由贸易基础上进行合法、正当交易，表现出较强的国际市场竞争力，这是再自然不过的经济现象。美国一些人天天把“自由竞争的市场”挂在嘴边，但做起来却是另外一套。美方随意采用第三方国家价格做对比，对中国产品进行倾销认定。2014年世界贸易组织裁决，美国自2006年到2012年对中国进行的25次“双反调查”违反世贸组织规则，足见美方对惩罚性措施的违规滥用。

把错了脉，自然开不对方子。2009年，美国有关方面声称，在2004年到2008年间，共有5家美国轮胎厂关门倒闭，5100名美国工人失业。美国以此为借口，对中国乘用车和轻型卡车轮胎连续3年分别加征35%、30%和25%的反倾销惩罚性关税，致使中国涉案轮胎对美出口降幅一度超过60％。然而，美国本土产品的市场份额并没有因此增加，更没有达到保护其国内产业和提高就业率的目的。3年间，美国轮胎行业新增1200个就业岗位，美国消费者却因此多支出超过11亿美元，零售业受牵连损失了3700多个就业岗位。事实证明，无端指责甚至滥施惩罚性关税，不仅于事无补，反而自食苦果。

经济不断发展，产业不断升级，淘汰部分落后产能是经济常态，是客观规律。美国学者拉塞尔·罗伯茨在《大抉择：自由贸易与贸易保护主义的寓言》中，讲了一个美国电视机制造厂商艾德·约翰逊同比较优势理论的提出者大卫·李嘉图一起穿越到未来的故事。艾德·约翰逊看到自己的电视机制造厂倒闭非常郁闷，大卫·李嘉图告诉他，秘密在于比较优势和机会成本。美国只有改为生产自己更擅长、更能盈利的产品，然后用赚到的钱去购买电视机，才能实现自己利润最大化，在这一过程中，美国仍是赢家。如今，美国产业已转向高端制造业、现代服务业等，造成就业岗位减少的原因80%以上都来自新技术带来的效率提升。这是符合经济发展规律的必然走向，也是美国自己的务实选择。世人实在不解，怨从何来？怒因何起？

自己生病，硬要别人吃药。经济全球化时代，市场推动各国以自身资源禀赋优势加入国际产业链条，国际生产组织体系联系越来越紧密、分工越来越明晰。而美国一些人一边享受着国际产业分工带来的好处，一边装成“美国很受伤”的样子，甚至把市场优胜劣汰的正常企业倒闭现象归咎于他国，充分暴露了美国一些人强权霸凌的本质，欲壑难填的本性，信口雌黄的本领。

治疗病症，不是靠造谣污蔑抹黑能奏效的，也不是靠砌门槛、挥大棒就能根治的。美方单方面挑起的中美经贸摩擦不断升级，已使越来越多的美国公司叫苦不迭、裁员不断，就是明证。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 03 版）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)