奉劝美方对发展军备保持克制

新华社北京8月20日电 （记者郑明达）针对美国宣布试射一枚常规陆基巡航导弹，外交部发言人耿爽20日表示，美方此举势将引发新一轮军备竞赛，奉劝美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，对发展军备保持克制。

美国国防部19日发表声明说，美国18日在加利福尼亚州试射一枚常规陆基巡航导弹。这是美国退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》（简称《中导条约》）后，首次公开宣布试射该条约所限制的导弹。

耿爽在例行记者会上就此回答提问时说，自8月2日美宣布正式退出《中导条约》以来不到三周时间，美国防部就开展此前受条约禁止的陆基中短程导弹试验。这充分说明，美国退约的真实目的是寻求“自我松绑”，放手发展先进导弹，谋求单方面军事优势。

“美方此举势将引发新一轮军备竞赛，导致军事对抗升级，进而对国际和地区安全形势产生严重消极影响。”他说。

耿爽说，我们奉劝美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，对发展军备保持克制，切实维护现有军控体系，多做有利于维护全球战略平衡与稳定、有利于国际和地区和平与安宁的事。

(责编：牛镛、岳弘彬)