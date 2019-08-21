以书为媒，沟通中国与世界

“读懂中国：中国对外出版70年与文明互鉴”论坛8月19日在北京举行。围绕“‘一带一路’国际合作出版与文明互鉴”“中国主题图书出版如何融入国际出版市场”等议题，国内外出版和研究机构的专家学者展开交流讨论，为推动中外出版交流事业建言献策。

该论坛是2019年“中国图书对外推广计划”外国专家座谈会的平行分论坛，由国务院新闻办公室主办、中国外文局承办。中国外文局副局长陆彩荣在致辞中指出，经过70年的发展，中国外文局建立了较为完备的对外出版体系，涵盖40多个语种8万余种图书，发行覆盖180多个国家和地区。党的十八大以来，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷等著作以多语种方式出版发行，推动中国图书走出去，讲好中国故事。

埃及希克迈特文化投资出版公司总经理艾哈迈德·赛义德认为，国际合作出版既是文明互鉴的内在推动力，也是文明互鉴的外在表现形式。越来越多有关中国历史、文化、风俗等方面的优秀书籍正通过“中国图书对外推广计划”走向“一带一路”沿线国家和地区，这些作品承载着让世界了解中国的使命。

“蕴含经典中国哲学思想的图书在北马其顿格外畅销。”北马其顿文学出版社社长兼总编辑诺费·斯诺塔诺斯基表示，北马其顿读者喜欢中国图书传递出的人文精神，中华传统价值观和美德正是世界所需要的。如今，共建“一带一路”不仅涵盖了基础设施建设的“硬联通”，还带来了不同文化间的“软联通”。

考沙尔·高崖是印度通用图书公司总裁，他向记者展示了随身携带的彩色宣传册，上面介绍了该公司与中方合作出版的50多部书籍，涵盖中国历史、政治、文化等内容。高崖说，透过这些书，印度读者可以全方位地了解中国成功背后的“密码”。

阿根廷仟雨出版社是布宜诺斯艾利斯第一家出版推广中国图书的出版社，社长吉耶尔莫·布拉沃怀着推进西语国家与中国文化交流的梦想。目前，他正筹划在当地开设中国文学书店，“我希望通过增加中国发展主题图书的翻译作品，让西语世界读者了解更加真实、立体的中国”。

作为本次论坛的重要成果，中国外文局正式宣布发起建立中国主题图书国际合作出版协作机制。该机制由该局所属外文出版社等7家出版单位、中国国际图书贸易集团公司等和来自全球20多个国家和地区的知名出版机构共同参与建设，旨在以“合作、互鉴、共赢”为共同理念，携手致力于以图书为载体，促进中外文化交流、文明互鉴和民心相通。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 03 版）

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