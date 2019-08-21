在斯坦纳里火电站总控室里，当地员工正紧张有序地工作。

本报记者 叶 琦摄

从波黑首都萨拉热窝乘坐稍显老旧的绿皮火车，沿着博斯纳河穿行崇山峻岭，经4小时车程方可抵达波黑北方小城斯坦纳里。这里坐落着中波两国建交以来的第一个大型基础设施合作项目——斯坦纳里火电站。该项目不仅是中国企业在欧洲独立设计和承建的第一个火电总承包项目，也是波黑近30年来最大的火电能源项目，还是首个使用中国—中东欧合作机制100亿美元专项贷款额度且第一个竣工投产的项目。

斯坦纳里火电站由中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气）承建，于2016年1月首次并网发电成功。截至今年6月底，斯坦纳里火电站累计上网发电量66.8亿千瓦时。“斯坦纳里火电站对波黑意义重大，感谢中国政府对该项目的大力支持，我们很荣幸成为中国‘一带一路’倡议的最早获益者之一。”波黑主席团轮值主席（总统）多迪克在接受本报记者采访时表示。

“中国伙伴值得我们信赖”

波黑地处巴尔干半岛腹地，虽然自然资源丰富，但饱受战争摧残，经济复苏缓慢，失业率居高不下，一直处于欧洲经济发展的最末梯队。

“内战后，波黑已有20多年未修建过电厂，工业发展陷入停滞。现存运营的电厂老旧、设施落后，我们国家百废待兴。”东方电气波黑电气工程师维里博·瓦西奇说，“感谢中国企业为我们带来世界领先的技术。火电站竣工投产以来，除了大大改善当地的基础设施，还带来了上千个工作岗位，小城的面貌也发生了翻天覆地的变化。”

电力产业是波黑的支柱产业，波黑平均每年出口电量30亿千瓦时，斯坦纳里火电站并网发电使波黑每年出口电量达到50亿千瓦时，波黑每年因此增收近1亿欧元。“对于波黑来说，这是一个重要的能源项目，为当地乃至整个国家的经济社会发展注入了动力。”维里博·瓦西奇说，“中国企业的到来，为我们带来了希望。”

“中国企业提供的一系列高科技设备，保障了电力的稳定生产。和中国企业的合作很棒，中国伙伴值得我们信赖。”斯坦纳里火电站项目业主、塞尔维亚EFT集团项目负责人亚历山大·米利奇表示。

波黑外贸和经济关系部部长米尔科·沙罗维奇表示，斯坦纳里火电站是波黑与中国共建“一带一路”的样板项目，随着“一带一路”建设的不断推进，两国未来在能源和基础设施建设等领域的合作大有可为。

“我们由衷感谢这个项目”

6年前，斯坦纳里仅拥有一家餐厅、一家超市，是一座名不见经传的小镇。随着经济发展，小镇规模不断扩大，2014年底，斯坦纳里升级成市。斯坦纳里火电站的发展带动了当地第三产业迅速发展，如今走在斯坦纳里街头，随处可见餐厅、酒店和热闹的人群，截至去年底，当地居民已有近8000人。

说一口流利英语的斯拉达娜·瓦西耶维奇2013年成为斯坦纳里火电站首批被录用的外籍员工之一，此前待业在家的弟弟也在火电站当上了司机。“斯坦纳里火电站改变了我们的生活，给了我们梦想的工作和施展一技之长的机会。”斯拉达娜·瓦西耶维奇表示，6年前，斯坦纳里平均工资仅有500—800波黑马克（1波黑马克约合3.9元人民币），如今当地平均工资已涨到1200—1300波黑马克，“大家的腰包都鼓起来了，很多人都开始发展自己的事业。生活变了样，我们的未来更有希望”。

多迪克表示：“斯坦纳里火电站项目对于波中合作和推进‘16+1’合作具有标志性意义。火电站所带来的好处是实实在在的，当地民众如今生活富足，我们由衷感谢这个项目。波黑将继续积极参与‘一带一路’建设，与中国携手开展更多互利合作项目。”

“中国是波黑学习的榜样”

“火电站在工作吗，烟囱怎么看不到任何动静？”这是火电站附近很多居民在火电站刚投入运营时常有的疑问。

而今，这成为最受附近居民称道的一点。据介绍，斯坦纳里火电站使用的是当地产水分极高的褐煤，属劣质煤，如果采用普通燃烧方式，将产生大量污染物。为保护当地环境、防止污染，东方电气提出采用来自中国的节能减排技术——300兆瓦循环流化床锅炉技术。“这是专门为燃烧劣质煤和应对煤质变化较大而研发的锅炉。同传统电站锅炉相比，这种锅炉污染物排放低、煤质适应性好。”东方电气火电业务四部工程师张兴洋介绍。

这是东方电气拥有自主知识产权的300兆瓦循环流化床锅炉技术首次出口海外并成功投产。“斯坦纳里火电站运营以来，我们从来没有收到来自民众的抱怨或投诉，火电站并未破坏当地生态环境。”多迪克表示，“我很自豪，中国企业的标准超越了欧盟严苛的能源和生态标准。事实证明，火电站拥有一流的技术和能力，各项性能指标均优于合同保证值，特别是排放指标优于欧盟环保排放标准，成为目前区域内最先进、最环保的火电站。”

在这片古老的东欧土地上，中国人用行业领先的电力工程服务，缔造出中国电站工程屹立于欧洲市场的标杆典范。

“中国企业的技术人员一直就火电站的运维对当地员工进行重点培训——从中方员工全权操作，到波中员工共同操作，再到如今波方员工操作、中方员工监控，中国师傅倾心尽力培养了大批能独当一面的徒弟。一批批波方业务骨干还被派到中国学习培训，这是他们在以前的学习和工作中从未有过的。从长远看，中国企业的到来，对于波黑整个电力行业的发展以及人才队伍的培养都意义重大。”亚历山大·米利奇说。

波黑社会学家阿迪尔·库莱诺维奇表示，中国企业积极参与波黑多个建设项目，为波黑经济发展作出了重要贡献。“中国是一个伟大的国家，中国人民是波黑人民的好朋友，中国是波黑学习的榜样。希望波中未来能继续保持良好的合作势头，从‘16+1’框架下的双边和多边合作中受益。”

（本报波黑斯坦纳里电）

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 03 版）

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