数字引领 “智能防疲劳驾驶干预系统”杭州启用

近日，为干预疲劳驾驶，杭州高速交警联合公路货运大数据服务提供商中交兴路出“新招”：利用电子围栏技术夜间强行干预、引导驾驶员进入防疲劳停车区休息。

杭州高速交警合作中交兴路车联网大数据平台，推出了首创利用车联网大数据预防疲劳驾驶的新举措。系统实时分析货车行驶时长、速度、路径等多维度驾驶行为，当系统监测到符合系统阈值的货车即将到达“防疲劳停车区”时，平台会自动下发语音提醒，指引驾驶员驶入“防疲劳停车区”安心休息，以期有效减少因疲劳驾驶引起的交通事故。

智能防疲劳驾驶干预系统针对交管业务从数据采集-数据存储-数据计算-数据应用构建了完整的大数据服务闭环。通过北斗卫星导航系统实时获取车辆行驶数据，在云端进行实时数据分析，判断货车行驶的时长、道路、状态等信息，智能监测货车驾驶行为，对长时间驾驶车辆进行标签化重点监控，当标签货车驶入“防疲劳停车区”的预判电子围栏，系统将实时触发下发防疲劳预警语音播报信息，引导货车停车信息，主动干预疲劳驾驶等危险驾驶行为。从而实现点对点精准提醒干预引导，有效破解了高速公路货车夜间疲劳驾驶“顽疾”。

浙江高速交警杭州支队通过中交兴路车联网大数据平台的实时数据可以清楚的掌握哪些路段是事故易发路段以及疲劳驾驶行为高发路段，在这些路段附近的10个收费站外广场设置“防疲劳停车区”,作为高速服务区夜间服务能力不足的补充，供驾驶员在夜间22点至次日6点停车休息。

中交兴路货运大数据平台目前已接入超600万辆重载货车，覆盖范围达95%，平台每天处理货车行驶数据达80亿条。中交兴路不仅与杭州高速联合打造“智能防疲劳驾驶干预系统”，也在全国范围的高速公路（除港澳台）上设置电子围栏，为平台上的车辆分别对事故易发路段、急转弯、连续下坡、路口等危险因素进行预警。

目前，中交兴路已成为中国公路货运行业最大的数据服务商和物流场景风控系统提供商，拥有商用车联网大数据平台和全量的公路干线运输车辆动静态数据。基于车联网大数据，中交兴路能够满足政府机构对车辆信息监管需求，实现车辆数据在全国交管系统中的共享和同步，让重点违法车辆无所遁形“一处违法、处处受限”。中交兴路正全力推动“物流这个最古老的行业”实现智能化、数字化转型升级。

(责编：李圆征(实习生)、常红)