“三联一体化嵌入式”社区养老服务模式升级

近日，位于天津和平区华荫东里小区的益美嵌入式社区综合养老照料服务中心正式注册为“和平益美嵌入式社区养老院”，这是我市正式登记注册的首家嵌入式社区小型养老院。

据了解，和平益美嵌入式社区养老院是由和平区社会组织孵化中心入孵种子机构和众社会工作服务中心负责运营，在原有“家—照料中心—社区养老护理服务站”三联一体化社区养老服务的基础上，提升为“家—照料中心—社区养老院”三联一体化养老服务模式。

嵌入式的本质是资源嵌入、功能嵌入、多种服务方式的嵌入，具有相对低成本投入、机构小型化、服务多样化的特点。作为我市首家获得民非注册的嵌入式社区小型养老机构，和平益美嵌入式社区养老院将努力探索居家养老床位建设、社区养老床位建设、机构养老床位建设的有效整合模式。

据介绍，和平益美嵌入式社区养老院设置社区养老提供在社工介入下的日间照料、夜间照料、短期托老、长期照护、大病术后康复护理服务、家庭护理能力提升、老年人助餐、延伸家庭入户服务、心理干预、排险上门等一系列的养老服务.

(责编：李圆征(实习生)、常红)