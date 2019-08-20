快乐是人生的目标的海燕

出演过《家有儿女4》、《红楼梦》、《大宅门》等多部优秀影视作品的张海燕，生于长于东北。戏里戏外都带着东北人天性里的热情，加之喜剧演员的经历更是给她大大咧咧的性子里添了几分喜庆。

很多人在生活里都遇见过那些天性自来熟的朋友，相识没几天就满口“宝贝儿”、“亲爱的”叫得人心里热乎许多。很多和张海燕打过交道的人都了解，她恰好就是这种热情如火的人，对关系比较铁的人她都这么称呼。然而就是她这种个性称呼却被一些人用来编造不实新闻。

编造及扭曲事实的报道应该是大部分娱乐圈的工作者都遇到过的，他们的感受都是既委屈又无奈的。那面对众多不实的花边新闻，“胖婶儿”如何看呢？打开张海燕的个人微博，个性签名传达着她的人生理念：快乐是我人生的目标。从微博签名看得出，当喜剧演员这么多年的张海燕在众口铄金的信息传播中还是大大咧咧、快乐至上，不去管别人的想法，只要自己问心无愧，快乐生活，身正不怕影子斜。

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