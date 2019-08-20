王毅分别会见日本外相、韩国外长

新华社北京8月20日电（记者孙奕、朱超）国务委员兼外交部长王毅20日在北京分别会见来华出席第九次中日韩外长会的日本外相河野太郎、韩国外长康京和。

在会见河野时，王毅表示，中日关系进一步改善发展成果来之不易，双方应倍加珍惜。应密切沟通，为下一阶段高层政治交往创造必要条件和良好氛围。应加强多边领域合作，反对一切形式的保护主义和单边主义。王毅阐明中方在中日间敏感问题上的原则立场，强调双方应加强风险防控，建设性处理矛盾分歧。

河野表示，日方愿与中方密切配合，确保下阶段高层政治交往取得积极成果。

王毅阐明中方反对美方试图在本地区部署陆基中导的原则立场。河野重申日方将继续坚持专守防卫政策。

在会见康京和时，王毅表示，中韩关系发展良好。希望韩方积极参与共建“一带一路”，共同开拓第三方市场，加速自贸协定第二阶段谈判。当前尤其要加强高科技和创新领域合作，密切多边框架内协调。中日韩应共同维护多边主义和自由贸易，希望日韩通过对话协商妥处目前分歧。

康京和表示，韩方愿同中方共同努力，继续拓展韩中关系的广度和深度。

双方就朝鲜半岛问题交换了意见。

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