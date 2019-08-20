外交部：任何蓄意挑拨中非合作的图谋都注定徒劳

新华社北京8月20日电（记者郑明达）外交部发言人耿爽20日表示，任何恶意抹黑中国、蓄意挑拨中非合作的图谋都注定是徒劳的。

当日例行记者会上，有记者问：《华尔街日报》近日报道称，华为公司利用其技术、产品协助乌干达、赞比亚等非洲国家政府“监控其国内政治对手”，请问中方对此有何回应？

耿爽说，中方注意到华为公司已就此作出回应，也注意到乌干达、赞比亚等国的官方表态。乌干达总统发言人表示，《华尔街日报》有关报道完全虚假。赞比亚政府发言人表示，该报道是恶毒的，赞方对其内容给予应有的蔑视。

耿爽说，中方应一些非洲国家要求，加强双方在警务、安全等领域合作，帮助打造“智慧城市”“平安城市”，改善了社会安全环境和营商环境，受到当地民众的广泛好评。“运用现代科技产品提升社会治理水平是国际社会的通行做法。有关技术和设备在美国能用，为什么在别的国家使用就被描述为‘监视政治对手’呢？”

他表示，《华尔街日报》有关报道断章取义、漏洞百出，缺乏事实和证据支撑。作为一家国际主流媒体，《华尔街日报》发表如此不负责任的报道，水准堪忧。

“非洲国家最知道自己想要什么，也最关心自身利益和安全，并不需要其他人操心。任何恶意抹黑中国、蓄意挑拨中非合作的图谋都注定是徒劳的。”耿爽说。

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