驻老挝大使姜再冬看望慰问老挝重大交通事故受伤人员并介绍救援情况

人民网万象8月20日电（记者 孙广勇）据中国驻老挝大使馆网站消息，8月20日上午，姜再冬大使赶往琅勃拉邦，分别赴琅勃拉邦国际医院和中国医院，逐一看望慰问8月19日老挝重大交通事故受伤人员。驻琅勃拉邦总领事李志工一同看望。

随后，姜再冬大使向中老媒体介绍了事故救援情况和后续工作安排。

姜表示，8月19日，中国游客乘坐的大巴在琅勃拉邦省发生倾覆事故，现已确认造成13人死亡，31人受伤。我们感到十分悲痛，谨对遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和受伤人员表示诚挚慰问，愿逝者安息，生者坚强。

姜表示，中国党和政府十分关心同胞们的安危，事发后，中国领导人迅速作出指示批示，要求外交部指导驻老挝使领馆全力以赴，会同老方做好事故救援和善后工作。中国外交部立即作出全面部署，驻老挝使领馆第一时间启动应急机制，全力投入救援工作。我本人分别同老挝外交、军队、公安、旅游部门负责人通话，敦请老方调动一切可以调动的力量，迅即展开人员搜救、伤员救治、死者安置工作。李志工总领事事发当晚即赶赴现场协调救援工作，直至今天凌晨落实最后一位中国游客下落。使领馆各部门各司其职，迅速同老方对口部门对接落实具体工作。正在参加“和平列车—2019”联合演训的中方医疗队今天凌晨飞赴琅勃拉邦进行伤员救治和重伤员转运工作。当地中资机构、华人华侨、领事协助志愿者纷纷投入救援和服务工作。老挝军队、公安、地方、红十字会和当地群众积极救援，充分体现了中老命运共同体精神。我们对此表示衷心感谢。

姜表示，在中老双方共同努力下，现场救援告一段落，下步重点转入伤员救治和事故善后。我们刚刚同老挝新闻文化旅游部副部长温吞率领的老方救援团队进行了会商，决定集中推进以下工作：一是把伤员救治作为重中之重，在万象和琅勃拉邦两地同时展开，加强中老协作、军地协同，力求最佳治疗效果；二是做好遗体保管和后续安置工作，确保死者有尊严、家属得安慰；三是做好死伤人员家属来老接待和伤员情绪疏导，充分发挥中资机构和华人华侨作用，确保每个家庭都有专人照料；四是推动旅游公司妥善处理事故善后履约工作，不能因此影响国内稳定和中老友好大局。

姜表示，为指导使领馆做好上述工作，中国外交部和游客所属省份人民政府将派工作组来老。我们相信，在中国党和政府坚强领导下，在老挝党和政府积极支持下，在外交部等国内主管部门有力指导下，我们一定能扎实稳妥有序做好后续工作，以实际行动践行外交为民的初心和使命。

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