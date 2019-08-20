《周恩来与中俄友谊》图片展在莫斯科开幕

人民网莫斯科8月20日电 为庆祝中华人民共和国成立70周年和中俄建交70周年，促进中俄两国文化交流，2019年8月19日，由莫斯科中国文化中心与江苏省淮安市委宣传部共同主办“周恩来与中俄友谊”图片展开幕式在六大展览馆隆重举行。

中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄中友协第一副主席库里科娃，中共淮安市委宣传部长周毅，阿尔希波夫基金会主席伊万·阿尔希波夫及俄罗斯各界友好人士、在俄中资企业和留学生代表近百人出席。

张汉晖大使在致辞中指出，周恩来同志是伟大的革命家、政治家、外交家和社会活动家，是中华人民共和国的主要奠基人之一。作为共和国的第一任总理，他26年如一日，为积极探索符合中国国情的社会主义建设道路殚精竭虑，为中国人民的福祉、为中华民族复兴的伟大事业作出了卓越贡献。周恩来是中苏（俄）友谊的奠基人，1950年2月14日，周恩来总理与苏联外交部长安德烈·维辛斯基共同签署了中苏友好互助同盟条约，为中苏（俄）友谊奠定了坚实的基础。今年六月开始，中国共产党在全党开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育，旨在让全体党员铭记“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的“初心”和“使命”。周恩来同志半个多世纪奋斗的人生历程就是中国共产党不忘初心、牢记使命历史的一个生动缩影。今天举办这个展览，在缅怀周恩来同志丰功伟绩的同时，也是学习他的高尚品德和风范，激励我们在工作中奋发进取。

库里科娃在发言中高度评价了周恩来同志一生的伟大功绩，作为中苏（俄）两国友好关系的开创者，他多次到访苏联，在苏联有很多的同事和朋友。他对祖国和人民的忠诚，他的忘我牺牲的精神，他的人格魅力不仅在中国，也在全世界范围内赢得广泛的尊敬和热爱。

周毅在致辞中指出，周恩来总理作为新中国的开国总理和第一任外交部长，为中苏（俄）友谊倾注了大量的心血。今天，我们在周恩来总理工作过的中共六大会址纪念馆举办《周恩来与中俄友谊》展览，就是希望通过近百张的珍贵图片，一起追寻伟人足迹，重温历史瞬间，让中俄两国的年轻人珍惜两国人民间来之不易的珍贵情谊。

展览共展出95张珍贵历史照片，分为“光辉历程”、“首次赴苏”、“关爱情深”、“友好使者”四个部分，比较全面地展现周恩来同志为中国革命的伟大事业、为中苏（俄）友谊的建立和发展所作出的杰出贡献。

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