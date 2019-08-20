外交部驳加拿大外长涉港声明：无权利和资格妄议香港事务

人民网北京8月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：周一，社交媒体推特和脸书宣布封锁了其平台上的大量账户，表示这些账户散播关于香港示威的“假消息”，中国官方在背后支持这一行为。中方对此有何回应？

答：我不了解你说的具体情况。但我想，对于当前香港局势，14亿中国人是什么态度，你应该清楚。海外华人华侨、广大留学生是什么态度，通过媒体报道，你应该也很清楚。我想这些人都可以表达他们的观点和看法。

问：据报道，英国驻香港总领馆一名雇员在访问深圳期间失踪，他有可能已经被拘留。英国政府对此表示极度担忧。你能否提供有关该雇员的信息？

答：我不掌握你说的情况。

问：据报道，昨天下午，一辆载有40多名中国游客的大客车在老挝发生严重车祸，造成人员伤亡。你能否介绍事故情况？目前救援工作有哪些进展？

答：根据我目前掌握的情况，8月19日下午，一辆载有中国游客的旅游大巴在距离老挝琅勃拉邦市约40公里处发生严重交通事故。车上共载有46人，包括44名中国公民和2名老方人员。截至北京时间20日13时，在44名中国公民中，13人不幸遇难，31人受伤。受伤人员均已转至琅勃拉邦市，部分在旅馆安置，部分在医院救治，其中2人重伤，尚未脱离危险。2名老挝公民受轻伤。目前事故原因正在调查。

获悉事故发生后，中国驻老挝使馆和驻琅勃拉邦总领馆即启动应急机制，全力协调老挝军警、地方救援力量和中资企业、领事协助志愿者等开展救援。驻琅勃拉邦总领馆总领事连夜率工作组赶赴现场开展工作。20日清晨，正在老挝参加中国—老挝“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训暨医疗服务活动的中国人民解放军医疗队，根据此次车祸情况配备紧急救援需要的各科室医生，会同老军医务人员，赴当地执行伤员救治和前接任务。

目前，事故处置工作仍在紧张进行。外交部和中国驻老挝使领馆将继续跟进并持续发布有关情况。

问：据报道，莫斯科近期发生一系列示威游行。美国驻俄罗斯大使馆在官网发表声明称，“俄罗斯当局继续限制公民通过自由公正的选举进行和平集会和行使基本权利”，并贴上莫斯科游行路线图，标注示威聚集点。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，有证据表明，美驻俄大使馆介入了未经许可的集会活动。中方对此有何评论？

答：我们对俄方立场深表认同。近期莫斯科发生多起非法游行，俄罗斯政府采取措施维护社会稳定，这有着充分的法律依据。令人感到不安的是，一些西方国家却在此时跳出来指手画脚，搞“小动作”。正如俄方所说，这是典型的干涉内政行径，是霸权主义的表现。

我要指出，某些外部势力在俄罗斯从事的勾当和他们近期在中国香港局势中的所作所为如出一辙。俄罗斯外交部发言人近日曾就涉港问题表示，西方国家干涉中国内政不仅仅是理论意义上的干涉，他们为了遏制中国而不择手段。这一表态犀利地指出某些国家在香港暴力活动中扮演的不光彩角色，揭露了外部势力策动暴力事件破坏香港稳定的真实图谋，中方对此完全赞同并给予高度评价。

我要强调，中俄在维护国家主权和安全、维护社会稳定和秩序、反对外部干预方面有着共同的利益和诉求。中方愿同俄方一道，按照两国元首达成的重要共识，坚定不移深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，就共同关心的问题开展交流互鉴，加强相互支持，紧密沟通协作，维护共同利益。

问：据报道，8日，英国驻香港总领馆一名郑姓香港公民进入深圳后失联。据他的家属称，香港入境处曾向其表示，当事人在中国大陆遭到了行政拘留。你能否证实？这一事件是否与近期香港示威活动有关？

答：我刚才已经说了，我不掌握有关情况。

问：周一，推特宣布将停止接收受政府控制的新闻媒体的广告。此前很多人注意到，中国官方媒体在包括推特、脸书在内的海外社交媒体上购买大量广告，“负面”地描述香港示威者。中方对推特这一决定有何回应？

答：我不知道你所谓的中国官方媒体对香港示威者的“负面”描述是指什么？香港发生了什么、真相是什么，我想世人自然会有判断。为什么中国官方媒体所介绍和描述的就一定是负面或者是错误的？

至于推特公司出台的政策，你可以去问推特公司。中国媒体利用海外社交媒体对外介绍中国政策，讲述中国故事，与当地民众进行沟通，我想这是情理当中的事。我不知道为什么某些公司或者某些人对此反应如此强烈，是不是戳中了他们的短处？

问：近日，加拿大外长弗里兰就当前香港局势发表声明。这是自今年5月以来，弗里兰第三次发表涉港声明。请问中方对此有何评论？

答：加拿大方面罔顾中方严正立场，罔顾国际法和国际关系基本准则，屡次对香港事务说三道四、指手画脚，粗暴干涉中国内政，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

我愿再次强调，香港事务纯属中国内政，不容任何国家、组织和个人干预。加方没有任何权利和资格妄议香港事务。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都不得人心，也注定不会得逞。

当前中加关系已因加方无理拘押孟晚舟遭遇严重困难。我们严正要求加方深刻反省错误，摆正位置、悬崖勒马，在涉港问题上谨言慎行，否则必将给中加关系带来进一步严重损害。

问：据报道，18日，柬埔寨首相洪森签署政府令，宣布即日起全面禁止发放各种形式的网络赌博牌照。请问中方对此如何评价？

答：众所周知，网络赌博危害性极大，是当今社会的一大“毒瘤”，世界各国的民众对此深恶痛绝，都希望相关问题得到有效治理。中方对柬方作出全面禁止网络赌博的决定表示高度赞赏。我们认为，这一决定有助于保护中柬两国人民的利益，有助于加强中柬执法合作，有助于维护中柬友好大局。

2019年是中柬执法合作年，中方愿同柬方一道，采取切实措施，深化执法安全合作，造福两国人民。

问：你刚才回答了柬埔寨全面禁止发放网络赌博牌照的问题。同时我们也注意到，菲律宾政府近期也暂停颁发新的网络博彩营业执照。请问你有何评论？

答：的确，我们也注意到菲律宾政府宣布暂停颁发新的网络博彩营业牌照，对菲方这一举措表示赞赏。希望菲方进一步全面取缔网络赌博，继续同中方加强执法合作，联合整治涉网络赌博、网络诈骗等犯罪活动，为两国关系发展和地区和平稳定营造良好环境。

问：昨天，美国国防部宣布试射了一枚中程陆基巡航导弹。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。自8月2日美宣布正式退出《中导条约》以来不到三周时间，美国防部就开展此前受条约禁止的陆基中短程导弹试验。这充分说明，美国退约的真实目的是寻求“自我松绑”，放手发展先进导弹，谋求单方面军事优势。

美方此举势将引发新一轮军备竞赛，导致军事对抗升级，进而对国际和地区安全形势产生严重消极影响。我们奉劝美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，对发展军备保持克制，切实维护现有军控体系，多做有利于维护全球战略平衡与稳定、有利于国际和地区和平与安宁的事。

问：《华尔街日报》近日报道称，华为公司利用其技术、产品协助乌干达、赞比亚等非洲国家政府“监控其国内政治对手”，请问中方对此有何回应？

答：今天《华尔街日报》有记者来吗？（无人应答）

没有来。那我就好好说说他们。（众记者笑）

我注意到华为公司已就此作出回应，也注意到乌干达、赞比亚等国的官方表态。乌干达总统发言人表示，《华尔街日报》有关报道完全虚假。赞比亚政府发言人表示，该报道是恶毒的，我们对其内容给予应有的蔑视。

这里我要指出，中方应一些非洲国家要求，加强双方在警务、安全等领域合作，帮助打造“智慧城市”、“平安城市”，改善了社会安全环境和营商环境，受到当地民众的广泛好评。运用现代科技产品提升社会治理水平是国际社会的通行做法。有关技术和设备在美国能用，为什么在别的国家使用就被描述为“监视政治对手”呢？

《华尔街日报》有关报道断章取义、漏洞百出，缺乏事实和证据支撑。作为一家国际主流媒体，《华尔街日报》发表如此不负责任的报道，水准令人堪忧。

非洲国家最知道自己想要什么，也最关心自身利益和安全，并不需要其他人操心。任何恶意抹黑中国、蓄意挑拨中非合作的图谋都注定是徒劳的。

问：据报道，斐济总理姆拜尼马拉马称，澳大利亚总理莫里森在刚刚结束的太平洋岛国论坛领导人会议上表现得“高高在上”、“非常无礼”，这“极具侮辱性”。中方对此有何评论？

答：我们注意到斐济总理的表态。这已经不是岛国领导人第一次对澳大利亚的作派表达不满了，我们希望澳大利亚方面好好反思。

一段时间以来，澳大利亚一些人向岛国散播“中国威胁论”，把中方看作是对其在本地区影响力的挑战。我们注意到斐济总理说，中国没有在该地区与澳大利亚竞争。萨摩亚总理也表示，岛国领袖们不同意澳方有关中国在本地区影响力的担忧。这些岛国领导人说的都是公道话。

长期以来，中方向有关岛国提供援助，充分尊重了岛国政府和人民的意愿，不附加任何政治条件，有力促进了当地经济社会发展。正如斐济总理在同一场合所说，中国从不侮辱岛国，不会满世界宣扬自己为岛国提供了多少资金。真实亲诚与颐指气使相比，是非分明，高下立判。岛国人民心中有杆秤，岛国人民最有发言权。

我们愿在南南合作框架下，继续加强与太平洋岛国的务实合作，也希望包括澳大利亚在内的其他国家真正从岛国的需求出发，为帮助岛国发展经济、促进民生多做实事，体现真心实意，不要总是抱残守缺，摆脱不了冷战思维和零和博弈的旧观念。

问：据报道，巴基斯坦俾路支省一座由中国公司负责建设的大型发电站完工并试运行，这是中巴经济走廊下的早期收获项目，具有全国性和战略性意义。中方对此有何评论？

答：日前，胡布燃煤电站顺利完成试运行，正准备投入商业运营。该项目是中巴经济走廊项下重要能源项目，建成后可满足数百万巴基斯坦家庭用电需求。

中巴是全天候战略合作伙伴，中巴经济走廊是两国务实合作的标志性工程。中方愿同巴方携手努力，坚定推进走廊建设，充实、拓展走廊内涵，实现走廊高质量发展，为两国乃至周边更广泛地区人民带来更多、更大福祉。

问：第一个问题，近期推特公司关闭了数千个据称与中国政府有关的假账户，并称这些账户试图传播关于香港局势的“假消息”。脸书也关闭了少量账户。你对此有何评论？第二个问题，美国总统特朗普决定进一步延长对部分中国产品的豁免，这将对中美经贸磋商产生何种影响？

耿爽：你是指华为吗？

记者：是关于华为90天延期的决定。

答：我先回答你第二个问题。华为公司已就美方有关决定作出了回应，你可以关注一下。

我要强调的是，无论美方怎么做，都改变不了其在没有任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用出口管制措施、对他国特定企业采取歧视性、不公平做法、甚至赤裸裸打压的错误本质。关于这一点，中方已多次表明立场。我们敦促美方立即停止错误做法，为两国企业开展正常的贸易与合作创造条件。

关于你的第一个问题，其实刚才我在回答记者提问时都已经答过了。具体的情况我不掌握，但我想关于当前香港局势，14亿中国人是什么态度，大家应该很清楚。海外的华人华侨、广大留学生是什么态度，大家应该也很清楚。他们当然有权利来表达自己的观点和看法。

问：还是关于推特的问题。中国官方媒体使用外国社交媒体，那么中方是否会在某个时间点放开限制，允许普通民众使用这些社交媒体？能否说明会或不会的原因？

答：你们今天对推特都很执着。（记者笑）

关于一些中国媒体在推特上开通账户的情况，如果你感兴趣，可以直接找这些中国媒体询问，因为是他们开设的账户。我了解的情况是，他们开设账户是为了更好地向有关国家介绍中国的情况，介绍中国的政策，讲好中国故事。这本身无可非议。

至于推特公司跟中国的关系，我可以明确告诉你，中国一向依法依规管理互联网。中国的互联网市场是开放的，我们拥有世界上最多的网民，我们也愿意与那些遵守中国法律法规的外国互联网公司分享中国互联网发展的机遇，但前提是它们遵守中国的法律法规，尊重中国人民的感情。

(责编：崔越、杨牧)