刚果（金）埃博拉疫情继续扩散

新华社布拉柴维尔8月20日电金沙萨消息：刚果（金）卫生部门最新宣布，该国东部北基伍省的一个偏远乡村新确诊一例埃博拉病例，显示疫情继续扩散。同时，相邻的南基伍省新增一例死亡病例。

根据刚果（金）卫生部最新通报，距离北基伍省首府戈马市西北部150公里的瓦利卡莱地区平加村新确诊一例埃博拉病例，这个村离该省疫情最集中的两个城市布滕博和贝尼有数百公里。该乡村地区由反政府民兵组织控制，四周被热带雨林环绕，道路不通，难以进入。

此外，南基伍省卫生部门官员19日确认，该省一名感染埃博拉病毒的7岁男童于18日去世，成为该省第二例死亡病例。

刚果（金）去年8月暴发埃博拉疫情以来，共有北基伍省、伊图里省和南基伍省3个省份相继报告确诊病例。南基伍省上周首次报告出现埃博拉疫情，被确诊的是一对母子，其中母亲已经去世，她7个月大的儿子正在接受治疗。目前尚不清楚18日去世的男童与这对母子有什么关系。这对母子曾在北基伍省疫区停留，并逃过医卫人员和监控关口来到南基伍省。据估计，大约120人与这对母子有过直接或间接接触。南基伍省与卢旺达和乌干达接壤。

世界卫生组织总干事谭德塞19日呼吁与刚果（金）相邻的国家团结起来，共同阻止疫情扩散。在为疫区医卫人员接种疫苗的同时，世卫组织尝试为所有与感染者有过接触的人群接种疫苗。在疫情还没有扩散到的地区，包括刚果（金）的邻国，也鼓励医卫人员接种疫苗。

据刚果（金）卫生部统计，截至8月17日，该国共报告2877例埃博拉确诊和疑似病例，其中1934人死亡。世卫组织确认，这轮疫情已成为刚果（金）历史上第二严重的埃博拉疫情，并已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

(责编：燕勐、杨牧)